Чтобы быстро похудеть, надо нюхать эти продукты
Специалисты составили список продуктов, запах которых помогает похудеть. Немецкие ученые обнаружили, что даже запах оливкового масла вызывает чувство сытости. Это подтвердил эксперимент, во время которого испытуемых кормили йогуртом с ароматом оливкового масла и без. Оказалось, что первая группа съедала всегда меньше, пишет
maximum.fm. А еще оказалось, что сильные ароматы заставляют кушать меньшими порциями. В этом заключается суть диеты, основанной на острой пищи с добавлением чеснока, благодаря чему калории сжигаются быстрее.
Ученые из Smell & Taste Treatment and Research Foundation обнаружили, что люди с лишним весом теряют больше килограммов, когда едят блюда с запахом бананов или зеленых яблок.
А высокое содержание лікопінів и витамина С обеспечивает грейпфрута весомое место в популярных диетах, даже его запах может помочь справиться с весом. Японские ученые обнаружили, что аромат грейпфрута снижает аппетит, что помогает съедать меньше.