Чтобы быстро похудеть, надо нюхать эти продукты

magictr | 08.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Специалисты составили список продуктов, запах которых помогает похудеть. Немецкие ученые обнаружили, что даже запах оливкового масла вызывает чувство сытости. Это подтвердил эксперимент, во время которого испытуемых кормили йогуртом с ароматом оливкового масла и без. Оказалось, что первая группа съедала всегда меньше, пишет
maximum.fm. А еще оказалось, что сильные ароматы заставляют кушать меньшими порциями. В этом заключается суть диеты, основанной на острой пищи с добавлением чеснока, благодаря чему калории сжигаются быстрее.

Ученые из Smell & Taste Treatment and Research Foundation обнаружили, что люди с лишним весом теряют больше килограммов, когда едят блюда с запахом бананов или зеленых яблок.

А высокое содержание лікопінів и витамина С обеспечивает грейпфрута весомое место в популярных диетах, даже его запах может помочь справиться с весом. Японские ученые обнаружили, что аромат грейпфрута снижает аппетит, что помогает съедать меньше.

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