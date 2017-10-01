Что украинцы будут доедать после европейцев
2017-10-01 13:03
Что украинцы будут доедать после европейцев
Торговые преференции ЕС.
В рамках договоренностей со странами Евросоюза, то украинские производители будут отправлять в Европу продукты питания, а также обувь и удобрение, передает Rus.Media.
Еще 13 сентября Европарламент утвердил для Украины дополнительные торговые преференции, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 октября.
Уже с 1 января следующего года вступят в силу преференции на экспорт ячменя, пшеницы, кукурузы.
Сейчас же Украина получила дополнительные квоты на вывоз овощей, удобрений, мед:
«Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся, осязаемой экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, государства и его реформ», — уверена торговый представитель Украины Наталья Микольская.
При этом представители исполнительной власти Украины и ЕС подчеркнули, что торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные сборы, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров. Согласно заявлению, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ячменной крупы и гранул.
Кроме того, преференции создадут возможности экспорта без применения пошлины больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.