Что вызывает сонливость?
Употребление двух плодов киви за час перед сном помогает людям быстрее заснуть и спать более качественно», – констатировали исследователи при подведении результатов проведенных ими экспериментов.
Для опытов была собрана группа из 24 человек, за которыми специалисты наблюдали в течение одного месяца. Часть добровольцев по заданию ученых ела киви, и к финалу эксперимента оказалось, что эти испытуемые стали меньше жаловаться на проблемы, связанные с ночным сном.
В частности, медики установили, что употребляли незадолго до сна киви стали спать на 13% дольше. Кроме того, они значительно быстрее засыпали – количество времени, которое требовалось им для погружения в сон, сократилось на 35%.
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