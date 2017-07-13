Что влияет на ваш интеллект?
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Если вы ложитесь спать в тот самый день когда пора просыпаться – не волнуйтесь. Ваш IQ от этого будет только расти.
1. У вас больше времени, чтобы помечтать или составить планы и на следующий день начать эти планы воплощать.
Жаворонкам вряд ли удастся помечтать днем – дела будут забирать их время.
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2. Сон для слабаков.
Такие люди являются бунтарями и среди них больше гениев и художников.
3. Такие люди всегда открыты для нового.
4. Совы более инициативные.
У них больше времени, возникает больше идей и они выискивают множество выходов и путей.
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