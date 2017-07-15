Что стоит знать, вводя макароны в детский рацион

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько важных советов по макарон в детском прикормі сообщает сайт Наша мама.

Главный плюс этого гарнира заключается в скорости его приготовления, второй плюс – это ненавязчивые вкусовые качества. Эта деталь позволяет расширять границы применения макарон в кулинарии. Они могут идти как отдельное блюдо, подаваться с мясом, овощами и различными соусами. Кроме этого, существует много интересных блюд с использованием макарон, таких как лазанья, макаронные пироги и запеканки. Их можно добавлять в супы, а то и вовсе заливать молоком – и завтрак для ребенка готов.

Дети охотно соглашаются кушать куриный суп, если в нем плавают буквы или звездочки. Важным положительным аспектом макаронных изделий является их питательность. Они не только содержат большой запас углеводов, но еще богаты полезными микроэлементами и витаминами.

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Важные моменты
Если вы включаете в рацион ребенка макароны, следует придерживаться определенных правил их приготовления и дозировки. Начинать вводить в рацион детей макаронные изделия рекомендуется не ранее достижения годовалого возраста. Первое время не следует злоупотреблять этим продуктом: кормить им ребенка не чаще одного-двух раз в неделю. В те дни, когда в меню присутствуют макароны, нужно стараться свести к минимуму употребление других продуктов, что содержит углеводы, например, каши и хлеб. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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