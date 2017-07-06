Что стоит взять для ребенка, если вы планируете отпуск у моря
Лето в самом разгаре, а значит, отпуск не за горами. Мы уверены, что вы уже приобрели для себя модный купальник и шляпу, теперь время подумать о своем малыше. Что именно стоит в первую очередь купить ребенку, если вы собираетесь на море? Об этом вы можете узнать, прочитав наш новый материал, все самое интересное ждет вас внутри, спешите!
2. Плавки или купальник.
Конечно, малыш может плавать и в обычных трусиках, но ребенок сразу заметит, что у сверстников есть яркие и оригинальные плавательные костюмчики. Кроме того, ребенок может просто потерять трусики в море, а с плавками этого никогда не произойдет. Некоторые родители приучают детей плавать и играть в песке без одежды. Но ребенок может стесняться наготы, но это не самое худшее, в песке могут содержаться микробы, бактерии и вируса, которые могут привести к фатальным последствиям, поэтому будьте осторожны и заблаговременно позаботьтесь о пляжный костюм малыша.
3. Головной убор.
Чтобы у ребенка не случился главный удар, головокружение или перегрев, обязательно подумайте о головной убор. Панамка или кепка – на ваше усмотрение, главное – чтобы ребенок не снимала его с головы, находясь на солнце. Приятный бонус – вы убережете ребенка и от обгорівшого носика и щечек, ведь кожа ребенка такая чувствительная, особенно на лице.
Желаем вам приятного отпуска и хороших впечатлений. Надеемся, что наши советы помогут вам собрать малыша на морское побережье. Кстати, не забудьте про крем для загара, тогда ваш отпуск точно не омрачится мелкими неприятностями!
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Ева Самохина