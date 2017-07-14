Что стоит скрывать от детей
Есть некоторые вещи, которые детям не обязательно знать, сообщает сайт Наша мама.
Что ты грешишь шоколадом и чипсами
Если ты признаешься, что на работе ешь конфеты и печенье, а в кино – чипсы и поп-корн, то цветной капустой и овсянкой накормить ребенка больше не мечтай. Если ты сама любишь побаловаться “шкодой”, то лучше молчи об этом, а еще лучше – откажись от вредных привычек и подавай детям полностью положительный пример.
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О войне
Мы живем в непростое время, когда по телевизору то и дело показывают сводки новостей о боях в восточной части Украины или о террористических актах по всему миру. Лучше защитить маленького ребенка от подобных ужасов, так как его психика еще не готова воспринимать такую информацию. Если же ребенок сам интересуется состоянием дел, то лучше рассказать правду, но без сгущения красок.
Отсутствие денег в семье
Если у вас тяжелое материальное положение, лучше не говорите об этом открыто при детях. Малышей нужно максимально беречь от стрессов. Более того, возлагать на них груз взрослых просто нечестно, поэтому поговори с детьми открыто и объясни, что вам придется экономить на некоторых вещах, но не подноси информацию в негативном смысле. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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