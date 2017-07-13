Что стоит дарить мужчинам?
Сперва советуем обращать внимание на его привычки и хобби. Ведь если вы подарите футболку команды-соперницы, сомнительно что человек порадуется.
Существует стандартный набор мужских подарков: туалетная вода, крем для бритья, галстук, часы, ремень или запонки.
Если он любит антиквариат то смело идите на рынки где продают старые вещи и ищите подходящее как по вкусу так и предпочтениями. Такой подарок мужчина точно оценит.
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Можно также сыграть на привычке мужчины: если он любит курить то приобретите интересные сигары или трубку. Также можете купить зажигалку и выгравировать на ней инициалы.
Цветы или нижнее белье табу. Если первый вариант можно дарить только женщине то белье как подарок будет слишком провокационная и не воспримется как должное. Исключение: вы пара.
Если человек стремится построить карьеру, то подарком для него будет блокнот в кожаной оправе или стильная ручка. Также никогда не лишним будет бутылка коллекционного вина или виски.
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