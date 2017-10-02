Что случается, когда ты хочешь обмануть жену

despravda | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 22:34

Что случается, когда ты хочешь обмануть жену
Жена: где ты?
Муж: дома, любимая.

Жена: ты уверен?

Мужчина: конечно.

Жена: включи миксер.

Муж: ррррррр.

Жена: хорошо, любимый.

На следующий день.

Жена: где ты?

Муж: дома, любимая.

Жена: точно дома?

Мужчина: конечно, милая.

Жена: включи миксер.

Муж: ррррррр.

Жена: хорошо, любимый.

На следующий день жена решила прийти домой без предупреждения. Дома был только сын.

Жена: сынок, а где твой папа?

Сын: Я не знаю, мама. Он взял миксер и пошел куда-то.

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