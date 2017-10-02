Что случается, когда ты хочешь обмануть жену
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-01 22:34
Что случается, когда ты хочешь обмануть жену
Жена: где ты?
Муж: дома, любимая.
Жена: ты уверен?
Мужчина: конечно.
Жена: включи миксер.
Муж: ррррррр.
Жена: хорошо, любимый.
На следующий день.
Жена: где ты?
Муж: дома, любимая.
Жена: точно дома?
Мужчина: конечно, милая.
Жена: включи миксер.
Муж: ррррррр.
Жена: хорошо, любимый.
На следующий день жена решила прийти домой без предупреждения. Дома был только сын.
Жена: сынок, а где твой папа?
Сын: Я не знаю, мама. Он взял миксер и пошел куда-то.