Что случится с неиспользованными субсидиями?
Если семья в течение месяца экономно потребляла услуги (меньше норматива), и стоимость потребленных услуг меньше размера назначенной субсидии, то в этом месяце вообще можно не платить за услуги, а остатки неиспользованной субсидии могут быть использованы в следующих месяцах. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Вместе с этим порядком предоставления субсидий предусмотрено, что после окончания отопительного периода суммы неиспользованных субсидий на оплату отопления возвращаются в бюджет. При этом часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или 150 кВт / ч электрической энергии (в случае использования данных источников энергии для индивидуального отопления) не возвращается, а остается на лицевом счете получателя субсидии в организации и может быть использована для оплаты услуг в будущем. Расчет сумм, возвращаются в бюджет, осуществляется организациями, предоставляющими услуги по централизованному отоплению, газоснабжения, электроснабжения, и исчисляются они как разница между стоимостью потребленных услуг в течение периода получения субсидии в отопительный период и суммой назначенной субсидии за этот период и эквивалентом стоимости 100 куб . метров природного газа или 150 кВт / ч электрической энергии по следующей формуле: Стоимость потребленных услуг – размер назначенной субсидии – стоимость 100 куб. метров природного газа (или 150 кВт / ч электрической энергии). Семьям, которым субсидия начислена «задним числом» (например, в апреле с января), и семья все это время (в январе, феврале, марте) добросовестно платила счета за коммунальные услуги без учета субсидии, у нее на счетах по появилась переплата за счет собственных платежей, то такая семья вправе воспользоваться ею в любое время, такая переплата не возвращается к бюджета, а останется на счетах получателей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым