Что следует сделать с букетом невесты, если вы его поймали, и почему его нельзя забирать домой
2017-10-17 13:26
Что следует сделать с букетом невесты, если вы его поймали, и почему его нельзя забирать домой
Для того чтобы поймать букет невесты на свадьбе у подруги, как правило, приходится побороться: желающих поймать этот символ скорого замужества, как правило, хоть отбавляй.
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И вот после отчаянной – в прямом смысле этого слова – борьбы это чудо флористического искусства, правда, слегка ощіпане (потенциальные невесты все-таки урвали и себе “кусочек счастья”), наконец у вас в руках, передает Rus.Media.
И что теперь с ним делать? Использовать по назначению – то есть в качестве букета – нельзя. Выбросить – жалко, что зря вы за него боролись.
Ритуальным предметам не место в вашем доме
Конечно, можно забрать добытый “трофей” домой. Но тогда приготовьтесь к тому, что он так и останется трофеем – то есть, вы сможете сначала поставить его в вазу, потом засушить и, опять-таки, поставить в вазу , но уже в качестве икебаны. Можете даже повесить на стену и, хватаясь, демонстрировать гостям. Вот только свою основную роль – талисмана, способного приблизить вашу свадьбу – он не сыграет.
Почему? Да потому что свадебный букет – предмет ритуальный, и в вашем доме ему не место, как не место там, например, церковной утвари и других предметов, которые священники используют во время службы. Никому и в голову не придет нести их после этого домой, а вот букет невесты, который по сути своей ничем от них не отличается, мы охотно берем с собой, а потом еще и удивляемся: почему примета не сработала – букет мы поймали, а замуж почему-то не вышли?
Придумай свой ритуал
Ритуальному предмету нужен свой ритуал. Правда, поскольку традиция ловить букеты на свадьбе, пришла к нам с Запада, у нас таких ритуалов пока не существует. Безвыходное положение? Ничуть! Его вполне можно придумать самой. Любой ритуал рассчитан на наше подсознание, которому абсолютно все равно, кто его придумал – многовековая народная мудрость или вы сами.
Главное, что, осуществляя его, вы приказываете подсознания “быть по-вашему” – то есть как можно быстрее и качественнее выполнить ваше желание, в данном случае о скором замужестве.
Как именно провести ритуал, должна решать исключительно ваша фантазия, главное, ничем ее не ограничивать. Ну, а чтобы підстібнути творческое воображение, давайте рассмотрим два возможных варианта.
Если с букетом, который вы поймали, невеста венчалась в церкви – то есть он освящен во время этой церемонии, то лучше всего будет его в церкви и оставить. Если после свадьбы вы будете находиться далеко от того храма, в котором проходило венчание, не страшно – можно зайти в любой другой и оставить его там, где обычно ставят цветы в вазах.
Если свадебная регистрация проходила в загсе, то и обращаться с ним можно более свободно. И здесь на помощь могут прийти народные традиции, например, ритуал ночи на Ивана Купала, когда девушки, гадая, плели венки и пускали их в воду. Такой венок назывался приворотным: считалось, что он обязательно “приведет” к девушке жениха, и он появится с той стороны, в который этот самый венок поплывет.
Говорят, срабатывала примета на все сто процентов, так почему бы ею не воспользоваться? Загадайте желание и бросьте пойманный букет в реку. Если будете верить, оно обязательно сбудется.