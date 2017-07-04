Что следует знать маме о интимной гигиене мальчиков
Несколько советов, чтобы вовремя выявить проблемы.
Какие осложнения фимоза существуют?
Самые опасное осложнение фимоза – это развитие баланопостита – воспалительного процесса, появляется из-за инфицирования мешка крайней плоти (так называемый препуциальный мешок). Это случается из-за накопления и инфицировании смегмы (смесь секрета сальных желез, отмершей эпителиальной ткани и влаги). В свою очередь частые баланопостити могут привести к формированию рубцового фимоза, лечение которого уже оперативное. Кроме того, никогда не стоит забывать про высокий риск восходящей инфекции мочеполовой системы – развития цистита (воспаление мочевого пузыря) или пиелонефрит (воспаление почек).
Что такое синехии?
Их еще иногда называют эмбриональными спайками, – это состояние, когда внутренний листок крайней плоти сращен с головкой. При росте полового члена головка раздвигает препуциальный мешок, тем самым разъединяя синехии.
Некоторые врачи рекомендуют разделять синехиї хирургически. Стоит ли это делать?
Это очень правильный вопрос. Показанием для хирургического разъединения синехий является только формирование инфекционного процесса, который нет возможности лечить консервативно. Во всех других случаях синехиї ни в коем случае разделять нельзя.
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Что можно рекомендовать родителям при выявлении тех состояний, о которых мы говорили?
Первое и самое важное, что хотелось бы подчеркнуть, резюмируя: до трех лет фимоз считается физиологическим, и при отсутствии осложнений не является показанием к оперативному лечению. Второе: синехиї так же не стоит разделять, они пройдут самостоятельно, но только в том случае, если все проходит спокойно и нет даже намека на инфекцию. Третье: рубцовый фимоз – это 100% показания к оперативному лечению, в возрасте после 3-5 лет. Операция в этом случае – круговое иссечение крайней плоти. Четвертое: никогда и ни в коем случае не пытайтесь лечить баланопостити самостоятельно, без присмотра хирурга. Почему? Можно предположить восходящую инфекцию мочеполовой системы и получить более серьезные осложнения, которые часто приводят к хроническому течению болезни. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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