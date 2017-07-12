Что следует знать маме двух деток
Откровенности мамы двух карапузов сообщает сайт Наша мама.
Долгие сборы
Между решением пойти погулять и, собственно, выходом на улицу в среднем проходит минут 40. Собрать всех и удовлетворить желание попить, пописать, потом опять попить, мне холодно, не нравится платье и так множество вариантов.
Они, без сомнения, будут бороться за внимание мамы …
Детскую ревность исключить полностью невозможно, они будут перетягивать на себя внимание мамы всеми возможными способами. И не дай Бог, заострить на ком-то внимание выше положенного максимума!
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… но, несмотря на это, будут любить друг друга
Связь между детьми просматривается уже с самого раннего возраста.
Я справлюсь со всем
Появление второго ребенка еще более дисциплинировало меня, відточила мою организованность практически до идеала (иногда забываю положить запасной подгузник в коляску, когда идем на прогулку), придало уверенности в собственных силах и оптимизма, ведь глядя на своих карапузов, которые радуются простым вещам, и сама начинаешь замечать в маленьких повседневных событиях нечто прекрасное! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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