Что следует знать маме двух деток

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Откровенности мамы двух карапузов сообщает сайт Наша мама.

Прощай, диван!
Если с первым ребенком можно было еще позволить себе роскошь, например, полежать на диване с хорошей книгой или просто просматривать ленту новостей, то с появлением второй об этом даже не приходится мечтать! Ритмы сна у детей совпадают редко, поэтому, когда один спит, второй развлекается с мамой!

Долгие сборы
Между решением пойти погулять и, собственно, выходом на улицу в среднем проходит минут 40. Собрать всех и удовлетворить желание попить, пописать, потом опять попить, мне холодно, не нравится платье и так множество вариантов.

Они, без сомнения, будут бороться за внимание мамы …
Детскую ревность исключить полностью невозможно, они будут перетягивать на себя внимание мамы всеми возможными способами. И не дай Бог, заострить на ком-то внимание выше положенного максимума!

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… но, несмотря на это, будут любить друг друга
Связь между детьми просматривается уже с самого раннего возраста.

Я справлюсь со всем
Появление второго ребенка еще более дисциплинировало меня, відточила мою организованность практически до идеала (иногда забываю положить запасной подгузник в коляску, когда идем на прогулку), придало уверенности в собственных силах и оптимизма, ведь глядя на своих карапузов, которые радуются простым вещам, и сама начинаешь замечать в маленьких повседневных событиях нечто прекрасное! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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