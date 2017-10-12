Что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя на один год
2017-10-12 10:31
Что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя на один год
О вреде алкоголя сказано немало, здесь же мы рассмотрим пошаговые улучшения, которые произойдут с вашим организмом.
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Представьте, что внутри вас щелкнуло и вы сказали себе, «а не бросить ли мне пить?». О вреде алкоголя сказано немало, здесь же мы рассмотрим пошаговые улучшения, которые произойдут с вашим организмом. Как вы думаете, что произойдет? Давайте выясним это!
1 час. Ну вот ты и бросил пить… час назад. А это значит, что ты еще пьян и тело начинает подготовку к масштабной детоксикации, пытаясь очистить кровь от мельчайших частиц алкоголя. Печень работает на высоких оборотах, а поджелудочная железа вырабатывает дополнительный инсулин.
24 часа. Уровень сахара в крови нормализуется. И чтобы облегчить похмелье, настоятельно рекомендую не есть сладкого. Собственно, в целом не рекомендую, исключение составят фрукты и вода, которые будут оптимальной диетой первые «трезвые сутки».
48 часов. На этом этапе организм как бы переходит границу между детоксикацией и полным очищением. Постепенно возвращается контроль над телом, но головная боль и усталость (если вечеринка была особенно буйной) могут держаться несколько часов.
72 часа. Все побочные эффекты похмелья (если оно было) официально закончились. Сердце начинает биться в нормальном ритме. Черт, по сути, только через три дня после пьянки вы снова становитесь собой!
Неделю. Сон глубокий, соответственно, растет уровень физической и умственной энергии. Кожа становится свежее, вы выглядите моложе — просто гидратация восстановилась.
Месяц. Процентное содержание жира в печени снизилось на 15%, увеличивая ее способность выводить токсины из организма. И смотрите, что это? Живот тоже стал меньше! Кроме того, через четыре недели ваша кожа должна выглядеть просто отлично.
Год. Через год после вашей последней порции виски организм должен быть бодр и весел. Вы наконец избавились от раздражающего лишнего веса. Риск рака печени, рака простаты и рака кишечника снизился почти вдвое. И не будем забывать про финансовую сторону. Если вы не из экономных потребителей, то на алкоголь шла значительная часть денег — потратьте их на что-нибудь более… веселое.