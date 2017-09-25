Что происходит с организмом влюбленного человека?
2016-02-16 17:29
Что происходит с организмом влюбленного человека?
Британские ученые рассказали, как любовь влияет на человеческий мозг и тело.
Влюбленность стимулирует выработку гормона дофамина
Британские ученые рассказали, как любовь влияет на человеческий мозг и тело.
По словам экспертов, влюбленность стимулирует выработку химических веществ в головном мозге, которые вызывают весь спектр положительных эмоций от радости до привязанности. Но ученые обнаружили, что любовь происходит не только в голове. Химические реакции также происходят по всему телу, через что люди, например, чувствуют бабочек в животе.
1. Человек становится счастливее
Взаимная влюбленность дарит ощущение эйфории. Исследования показали, что существует связь между сильными чувствами и повышенным уровнем дофамина, известного как гормон радости и удовольствия.
2. Уменьшается боль
В ходе исследований, ученые обнаружили, что для того, чтобы боль уменьшилась, достаточно лишь взглянуть на фотографию того, кого любишь. Это вызывает химические реакции в мозге, которые блокируют болевые ощущения.
3. Ощущается покалывание во всем теле
Чувство возбуждения наполняет тело такими гормонами, как адреналин и норадреналин, которые ускоряют сердцебиение, через что ладони потеют, а голова начинает кружиться. В одном из исследований людей попросили закрасить те части человечка, где они малы особые ощущения. Большинство зарисовали все тело, особенно выделяя груди, живот и голову.
4. На щеках соединение появляется румянец
Когда мы видим объект симпатии, то на наших щеках соединение является румянец через моментальный выброс адреналина. В этот момент кровью яне сосуды расширяются, обеспечивая приток крови.
5. Сердце становится более защищенным
Массовое исследование показало, что замужние люди менее склонны к развитию сердечных заболеваний, чем одинокие, не зависимо от возраста. Кроме того, отмечается, что процент курильщиков среди замужних людей ниже, чем среди одиноких.