Что происходит с организмом влюбленного человека?

despravda | 25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2016-02-16 17:29

Что происходит с организмом влюбленного человека?
Британские ученые рассказали, как любовь влияет на человеческий мозг и тело.

Влюбленность стимулирует выработку гормона дофамина

Британские ученые рассказали, как любовь влияет на человеческий мозг и тело.

По словам экспертов, влюбленность стимулирует выработку химических веществ в головном мозге, которые вызывают весь спектр положительных эмоций от радости до привязанности. Но ученые обнаружили, что любовь происходит не только в голове. Химические реакции также происходят по всему телу, через что люди, например, чувствуют бабочек в животе.

1. Человек становится счастливее

Взаимная влюбленность дарит ощущение эйфории. Исследования показали, что существует связь между сильными чувствами и повышенным уровнем дофамина, известного как гормон радости и удовольствия.

2. Уменьшается боль

В ходе исследований, ученые обнаружили, что для того, чтобы боль уменьшилась, достаточно лишь взглянуть на фотографию того, кого любишь. Это вызывает химические реакции в мозге, которые блокируют болевые ощущения.

3. Ощущается покалывание во всем теле

Чувство возбуждения наполняет тело такими гормонами, как адреналин и норадреналин, которые ускоряют сердцебиение, через что ладони потеют, а голова начинает кружиться. В одном из исследований людей попросили закрасить те части человечка, где они малы особые ощущения. Большинство зарисовали все тело, особенно выделяя груди, живот и голову.

4. На щеках соединение появляется румянец

Когда мы видим объект симпатии, то на наших щеках соединение является румянец через моментальный выброс адреналина. В этот момент кровью яне сосуды расширяются, обеспечивая приток крови.

5. Сердце становится более защищенным

Массовое исследование показало, что замужние люди менее склонны к развитию сердечных заболеваний, чем одинокие, не зависимо от возраста. Кроме того, отмечается, что процент курильщиков среди замужних людей ниже, чем среди одиноких.

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