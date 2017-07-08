Что происходит, когда мама на минутку отвлеклась (ФОТО)

Маленькие проказники удачно пользуются этой ситуацией.
Мама всегда выполняет сразу несколько дел по дому, учитывая уход за ребенком. Но бывают минуты, когда она просто физически не успевает присмотреть за детьми, и тогда, положившись на удачу, мама оставляет непосед одних в комнате буквально на 15 минут, ну или на полчасика. Ну а здесь уже как повезет: дети могут увлечься чем-то и просидеть все это время спокойно, а могут найти занятия веселее и буквально разнести комнату, а то и весь дом. И чаще всего все идет по второму сценарию … На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: ihappymama.ru
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