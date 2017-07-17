Что приносит счастье мужчинам в отношениях?
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. Не забывай про утренние ласки
Утренний секс приводит мужчин в настоящий восторг. Сексологи советуют: если времени на полноценный половой акт нет, можно ограничиться оральным сексом по утрам.
2. Найди его эрогенные зоны
Многие думают, что эрогенные зоны мужчины ограничиваются его пенисом. На самом деле это далеко не так. Исследуй его тело хорошенько – ты узнаешь много нового.
3. Хвали своего спутника
Для мужчины женская похвала – одна из главных составляющих отношений. Поддерживай своего молодого человека во всех моментах. Особенно во время его встреч с друзьями и коллегами по работе.
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