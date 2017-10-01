Что послужило недавнее землетрясение на Львовщине
2017-10-01 08:02
Что послужило недавнее землетрясение на Львовщине
Обвал карстовой породы диаметром 200 м, глубиной 30 м произошел на территории с. Модричи, Дрогобычского района.
О землетрясении сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, передает Rus.Media.
“Сообщение о землетрясение 29.09.17 года в 21.46 в районе м. Дрогобыч. По данным обработки сейсмической сети отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра – широта 49.3018 град, долгота 23.6019 град; глубина гіпоцентру в пределах 2,2 км”, – отмечается в сообщении.
О подземные толчки, но уже в Трускавце, сообщили и пользователи соцсетей.
«Я в Трускавце. Труханило сильно, свет потух на несколько секунд. Первый раз в 0:46 сильно, потом еще два раза, но слабее», – написала в Фейсбуке львовская общественная активиста Наталья Шелестак.
О толчках сообщали и другие пользователи соцсетей.
В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о обвал карстовой породы в Дрогобычском районе.
“Обвал карстовой породы диаметром 200 м, глубиной 30 м произошел на территории с. Модрычи, Дрогобычский район, 300 метров от дороги и 1 км до ближайшего здания. Повреждены две электроопоры. Электроснабжение населенных пунктов не нарушено. Пострадавших нет. Что именно вызвало обвал пока неизвестно, это выясняют эксперты”, – рассказал Зинкевич.
Видео с места обвала опубликовало Фейсбук-сообщество “Дрогобиччина”.
“В регионе на землях Дрогобычского района в пределах шахт Стебницкого Полімінералу образовалось глубокое и широкое ущелье, две ночи жители Трускавца чувствовали толчки”, – говорится в сообщении, которое проиллюстрировано фото и видео.
На месте происшествия работает комиссия, которая выясняет обстоятельства происшествия.