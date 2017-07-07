Что поможет уменьшить выделение пота?

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Выделение пота

1. Спасайтесь водой.
Если есть возможность – принимайте душ не менее двух раз в день, если же нет – берите на работу с собой гигиенические салфетки, они смогут вас спасти. Также пейте чистую охлажденную воду. Сладкие напитки и употребление острой пищи, кофеина – ограничьте до более прохладных времен.

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2. Дезодоранты и антиперспиранты.
На самом деле, это две разные вещи. Первые помогут избавиться от неприятного запаха а другие уменьшат выделение пота.

3. Натуральность.
Постарайтесь не одевать синтетические вещи – они создают эффект теплового удара и тело еще больше выделять пот. Одевайте натуральные ткани – лен , например.

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