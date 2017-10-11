Что получил Киев от визита Эрдогана

despravda | 11.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-10 14:39

Что получил Киев от визита Эрдогана
Крым, армия и экономика.

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Военные и эксперт рассказали о дивидендах, которые получит Киев от визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Rus.Media.

В частности, как сообщили в Минобороны Украины, между правительствами Украины и Турции подписан Имплементационный протокол о сотрудничестве в области географической информации.

«Это позволит осуществлять сотрудничество между украинской и турецкой сторонами в области геодезической и картографической деятельности, учитывая интересы Вооруженных сил обоих государств», — подчеркивается в сообщении военных.

Подписание Имплементационного протокола, убеждены в военном ведомстве, позволит министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в области военной географии, а также создаст правовые основания для расширения украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны.

«В частности, речь идет об обмене картографическими материалами, совместные проекты для создания геоинформационной продукции, обмен опытом в области военной географии и подготовку специалистов в этой области», — резюмировали в Минобороны.

А вот украинский политический эксперт Сергей Таран назвал три перспективные направления развития отношений с Турцией: это Крым, экономика и военное сотрудничество.

«Анкара уже не раз акцентировала на усилиях по освобождению Крыма от русских», — написал он на своей странице в Facebook.

Что касается экономики, то здесь, по мнению Тарана, очевидна взаимная заинтересованность в работе на рынках двух стран, а отдельные виды военного сотрудничества Киева и Анкары не очень нравится Москве.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает аннексию Крыма. Порошенко, в свою очередь, предложил Эрдогану присоединиться к группе «друзей деоккупации Крыма».

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