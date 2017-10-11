Что получил Киев от визита Эрдогана
2017-10-10 14:39
Что получил Киев от визита Эрдогана
Крым, армия и экономика.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Военные и эксперт рассказали о дивидендах, которые получит Киев от визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Rus.Media.
В частности, как сообщили в Минобороны Украины, между правительствами Украины и Турции подписан Имплементационный протокол о сотрудничестве в области географической информации.
«Это позволит осуществлять сотрудничество между украинской и турецкой сторонами в области геодезической и картографической деятельности, учитывая интересы Вооруженных сил обоих государств», — подчеркивается в сообщении военных.
Подписание Имплементационного протокола, убеждены в военном ведомстве, позволит министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в области военной географии, а также создаст правовые основания для расширения украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны.
«В частности, речь идет об обмене картографическими материалами, совместные проекты для создания геоинформационной продукции, обмен опытом в области военной географии и подготовку специалистов в этой области», — резюмировали в Минобороны.
А вот украинский политический эксперт Сергей Таран назвал три перспективные направления развития отношений с Турцией: это Крым, экономика и военное сотрудничество.
«Анкара уже не раз акцентировала на усилиях по освобождению Крыма от русских», — написал он на своей странице в Facebook.
Что касается экономики, то здесь, по мнению Тарана, очевидна взаимная заинтересованность в работе на рынках двух стран, а отдельные виды военного сотрудничества Киева и Анкары не очень нравится Москве.
В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает аннексию Крыма. Порошенко, в свою очередь, предложил Эрдогану присоединиться к группе «друзей деоккупации Крыма».