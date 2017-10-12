Что подарить мужчине на День защитника Украины
2017-10-12 11:51
Что подарить мужчине на День защитника Украины
День защитника Украины – один из самых «молодых» государственных праздников. Вот уже три года женщины и девушки мучаются вопросом, что подарить на 14 октября.
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Шесть нестандартных вариантов, что подарить на 14 октября мужчине в День защитника Украины (не включая носки, парфюмерию и крем для бритья), передает Rus.Media.
Выброс адреналина
Практически во всех крупных городах Украины является авиационно-спортивные клубы, которые предлагают прыжки с парашютом. Для этого достаточно забронировать место на определенную дату и внести задаток.
В целом удовольствие недешевое (1500-3000 гривен за прыжок с инструктажем), однако такой подарок запомнится на всю жизнь, даст возможность почувствовать себя настоящим десантником. За дополнительную плату можно заказать видеосъемку прыжка.
Заменой прыжка с парашютом может стать роуп-джампинг, если такая услуга есть поблизости. Впрочем, ради острых ощущений можно на дополнительные выходные съездить и в другой город. Например, на родину казачества — Запорожье, где экстремалы прыгают с арочного моста через Днепр. Высота прыжка 40-42 метра.
Благотворительность
Чтобы не тратиться на ненужные вещи и долго не раздумывать, что подарить на 14 октября, лучше сделать благотворительный взнос в один из фондов помощи украинским солдатам, которые находятся в зоне АТО или же проходят лечение после ранения.
В День защитника Украины покажите мужу квитанцию о перечислении, у него не будет сомнений, кому сейчас нужнее помощь. Расскажите, на что пойдут деньги, котором подразделениям или конкретные бойцы которые получат вашу помощь.
Стрельба
Хороший пример, что подарить на 14 октября и дать возможность почувствовать себя настоящим мужчиной – взять в руки оружие. Для этого достаточно посетить стрелковый тир. Сейчас на стрельбищах предлагают попробовать в деле огнестрельное оружие, а не пневматику. На выбор отечественные пистолеты ПМ, Марголина, Стечкина, а также лучшие образцы импортного оружия – «Глок», «Беретта», «Браунинг» и другие.
Более мирный подарок на День защитника Украины – абонемент на пейнтбол.
Мастер-класс по вождению
Всем, у кого есть права и хотя бы минимальный водительский стаж, не помешает поучиться у профессионалов навыками экстремального вождения. Опытные инструкторы в течение 1,5 – 2 часов дадут советы и научат на практике, как правильно себя вести в аварийных ситуациях, на скоростных дорогах.
Еще один вариант – урок по вождению мотоцикла. За 1,5-2 часа вы не станете бывалым байкером, но научитесь удерживать мотоцикл в равновесии, трогаться и сделаете круг на мотодроме.
Спортивное или туристическое снаряжение
Постарайтесь выбрать спортивную одежду или инвентарь в национальный цветах. Гениальная идея, что подарить на 14 октября – найти форму сборной Украины в любимом виде спорта. В желто-голубых тонах могут быть изготовлены и боксерские перчатки и спортивную обувь.
Новый туристический рюкзак, накидка от дождя при использовании также будут напоминать о мужской праздник.
Патриотический сувенир
Подарок на патриотическую тематику подчеркнет, что 14 октября сугубо украинский праздник. Футболка с национальной символикой, брелок в виде булавы, памятная монета Нацбанка или наклейка трезубец для авто напомнят, что День защитника Украины совпадает с другими важнейшими для украинцев праздниками: День украинского казачества, Покровы Пресвятой Богородицы и день Украинской повстанческой армии.