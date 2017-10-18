Что обещает новая дорожная полиция для водителей Украины
2017-06-13 07:41
Что обещает новая дорожная полиция для водителей Украины
В Украине заработала дорожная патрульная полиция.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
В Украине заработала дорожная патрульная полиция. 70 полицейских в составе 20 патрулей уже выехали на четыре трассы государственного значения, говорится в сюжете ТСН.19:30, передает Rus.Media.
Они заняли восемь стационарных постов, которые ранее использовала ГАИ. Однако обещают, что это единственное сходство – в остальном похожими на предыдущих автоинспекторов копы не будут.
Засад в кустах не будет: дорожная полиция обещает избегать методов ГАИ.
“Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульный экипаж находится в режиме патрулирования”, – пояснил первый заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Семьдесят полицейских выехали на четыре трассы государственного значения. Вместе с тем, в Нацполіції уверяют, что среди новых патрульных нет ни одного из бывших Гаишников. Полномочий дорожной патрульной полиции не добавили, поэтому новаций для водителей теперь не будет.
Подразделение не выделяться форме отдельного образца, также отсутствуют высмеяны автомобилистами полосатые жезлы. Полицейские отмечают, что среди них нет ни одного бывшего гаишника. “Никакой отдельной структуры нет. Патрульный полицейский может нести службу на трассе, так и в дальнейшем он может нести службу в городе”, – пояснил Белошицкий.
Пока что новые копы будут контролировать 1200 км трасс Киев – Харьков, Киев – Зборов, Луцк – Ковель и Ягодин – Сарны. В планах покрыть 9 тысяч километров дорог. Каких-то дополнительных полномочий дорожной патрульной полиции не добавили, поэтому новаций для водителей теперь не будет. “Останавливаем только за нарушение ПДД – те, которые мы видим. То есть не зафиксированы в автоматическом режиме. Явная техническая неисправность, фары не работают, задние габаритные”, – пояснил лейтенант полиции Николай Михайлюк.
За превышение скорости пока не будут останавливать, потому что в Украине до сих пор нет сертифицированных приборов. Зато эффективно обещают выявлять авто, находящихся в розыске. Первые впечатления водителей о дорожных копов – положительные. “Красиво смотрятся. Очень скромно и очень профессионально общаются. Приятно общаться с такими людьми. И есть определенная гордость за то, что поменялось структура. Есть вера в то, что к лучшему будет меняться”, – призналась киевлянка Инна Винничук.
В планах дорожной полиции – превратить стационарные посты на станции патрульной полиции с привлечением других дорожных служб, чтобы быстрее помогать водителям в случае ДТП и чрезвычайных ситуаций.