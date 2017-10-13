Что нужно знать о філерах, прежде чем решиться на процедуру
2017-10-13 19:15
Что нужно знать о філерах, прежде чем решиться на процедуру
Хочется и колется.
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Контурная пластика филлерами — одна из самых популярных косметических процедур. Спасибо современным бьюти-трендам, диктующим нам, что скулы должны быть высокими, губы пухлыми, а подбородок острым. С помощью філеров можно не только улучшить данное природой, но и исправить явные недостатки: слишком тонкие или ассиметричные губы, брыли, формируются чуть ли не 25-30 лет, рубцы или следы акне.
Реакция на филлеры строго индивидуальна
Контурная пластика действительно способна решить массу эстетических проблем. Однако, даже если все подруги остались довольны результатом, не факт, что ты так же с первого раза добьетесь нужного эффекта. К сожалению, реакцию тканей на воздействие извне не сможет с точностью до 100% предсказать даже самый опытный врач. А теперь о хорошем: если тебе не понравилось то, что получилось в результате, сразу же обращайся к врачу. Практически все можно исправить и скорректировать.
Обрати внимание на противопоказания
В данном случае не достаточно ответить на вопрос «На какие препараты у вас аллергия?». Мало кто знает, но в инъекции филлеров есть масса других противопоказаний. Это и эндокринные заболевания и сахарный диабет, и нарушения деятельности иммунной системы. Во всех выше перечисленных случаях ты рискуешь получить тяжелую аллергическую реакцию (вплоть до анафилактического шока) или же неудовлетворительный эстетический результат — уплотнение (фиброз) в области введения препарата. Чтобы избежать этого, исключи у себя наличие подобных болезней, которые, кстати сказать, не всегда проявляют себя яркими симптомами.
Изучи все варианты препаратов
Еще несколько лет назад для контурной пластики использовались филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Эти препараты и сегодня остаются наиболее популярными. Но наряду с ними можно рассмотреть введение филеров на основе гидроксиаппатитов кальция (Radiesse). Они уместны в том случае, если ты склонна к отекам. Еще один вариант — увеличить объем или скорректировать пропорции лица с помощью собственного жира (липофилинг). Забрать его можно с любой части тела (колени, внутренняя поверхность бедра, живот, ягодицы) и ввести в скулы, губы или подбородок. Для контурной пластики жира нужно совсем немного — всего пару-тройку шприцов, так что даже стройная девушка может себе позволить подобные инъекции.
Не планируй инъекции накануне важного мероприятия
В большинстве случаев сразу же после инъекции можно отправляться хоть на свидание, хоть на важную деловую встречу. Но если ты делаешь филлеры первый раз, лучше планировать процедуру за 3-4 дня до важного события. Во-первых, у тебя может сохраняться легкая отечность — это вполне нормальная реакция на препарат. Во-вторых, после любых инъекционных процедур могут появиться небольшие синяки — с этой проблемой сталкиваются около 30% женщин. Связано это с тем, что в коже много кровеносных сосудов и даже врач с «золотыми» руками может травмировать один из них. Пугаться этого не стоит, просто пользуйся внешними средствами от синяков в течение нескольких дней после инъекций.
Помни, ты можешь скорректировать результат
Вместо красивого контура лица и припухших губ ты получила неестественно острые скулы и губы-пельмени? Не переживай! Если тебе вводили филлеры на основе гиалуроновой кислоты, есть возможность исправить результат. Этот филер можно расщепить особым ферментом (гиалуронидазой), если ввести его в первые 2-3 недели после инъекций.
После процедуры соблюдай рекомендации врача
После процедуры важно соблюдать рекомендации врача. В противном случае ты не получишь того эффекта, на который рассчитывала: филер может не дать желаемый объем или же может лечь неровно. Помни, после введения препарата в течение суток нельзя употреблять алкоголь. На 4 дня ты должна забыть о любых массажи лица и приеме лекарств-антикоагулянтов, на 4 недели — о посещении сауны и солярия.
Филлеры нужно ставить регулярно
Эффект от введения філеров сохраниться на год-полтора, не больше. Затем нужно повторять процедуру. Исключением из правил является введение собственного жира. В данном случае результат может сохраниться на 3-5 лет и даже дольше.