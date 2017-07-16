Что никогда нельзя рассказывать мужчине о себе
Есть несколько тем-табу, в которые не стоит посвящать мужчину, сообщает сайт Наша мама.
Не говори о симпатии к другому мужчине
Мы, девушки, легкомысленные и непостоянные. В частности в своих симпатиях. Сегодня нам симпатичен коллега по работе, завтра – актер любимого сериала. Но не надо об этом радостно сообщать любимому. Вряд ли он оценит такую искренность положительно. Скорее всего, он расстроится и начнет думать, что чем-то тебя не устраивает. А если парень ревнивый, то вообще может начаться тотальная проверка. Это же ты знаешь, что симпатия – это всего лишь симпатия, и ничего для тебя не значит. А любимый может подумать все что угодно.
Не говори о болезни и личную гигиену
Рассказывая любимому о личной гигиене и разные болезни, ты становишься для него совсем земным созданиям и теряешь свой статус принцессы. Если хочешь, чтобы парень поддержал тебя, когда тебе плохо, просто скажи, что болит голова, живот. Но без интимных подробностей. Также лучше избегать описания таких процедур, как эпиляция, чистка зубов, маникюр и педикюр. Вряд ли парню это интересно. К тому же, если ваши отношения только начинаются, мужчине может быть неловко выслушивать подробности о болезни и личную гигиену.
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Не признавайся в ревности
Ревнуешь милого? Проверяешь его телефон? Следишь за любимым в соцсетях? Не будем говорить об этом с точки зрения этики. И, пожалуй, у тебя есть повод так делать. Но очень просим тебя: не признавайся любимому в содеянном. Даже если это дела давно минувших дней. Ведь такие твои действия свидетельствуют о недоверии к нему. А недоверие может разрушить даже самые крепкие отношения. Кроме того, мужчины – очень свободолюбивый народ, и любое посягательство на личное пространство воспринимают как настоящую катастрофу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gigamir.net
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