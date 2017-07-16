Что никогда не стоит говорить женщине после кесарева сечения
Эти фразы просто неуместны, после того, как женщина пережила такое потрясение, сообщает сайт Наша мама.
“Все позади, тебе пора об этом забыть”
Не существует четко установленных сроков, за которые женщина должна пережить то, что происходило с ней во время родов. По статистике, матери, которые столкнулись с экстренным кесаревым сечением впадают в депрессию в 7 раз чаще, чем женщины, рожавшие естественным путем.
“Перестань переживать о кесарево сечение. Мне вот мой шрам очень нравится!”
История каждой роженицы по-своему особенная. Поэтому не стоит сравнивать свой личный опыт с тем, который пережила ваша подруга или сестра. Ведь для кого-то операция становится скороминущою неприятностью, тогда как для других рожениц кесарево сечение превращается в настоящую проблему, справиться с которой поможет только специалист.
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“Самое главное, что ты и малыш здоровы!”
Далеко не каждая женщина, которая пережила экстренную операцию во время родов, сможет назвать себя счастливой. Многим молодым мамам сложно принять то, что роды, к которым они так тщательно готовились, прошли совсем не так, как им того хотелось. Самая правильная тактика в данном случае – осознать и принять тот факт, что подобные действия врачей были необходимы и в этом нет вины мамы.
“Хочу, чтобы мне тоже сделали кесарево”
Принято считать, что операция – максимально легкий и безболезненный путь испытать счастье материнства. При этом с такой позицией категорически не согласны ученые. По мнению исследователей, женщины, которые отдают предпочтение кесареву сечению, увеличивают шансы своих малышей столкнуться с аллергией, сахарным диабетом и ожирением. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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