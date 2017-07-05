Что никогда не стоит делать ради мужчины
И дело здесь не в том, как сильно ты его любишь, а в самоуважении.
2. Голосовать за его партию
Неважно, вступил он в какое-то движение или сам зарегистрировался кандидатом, – голосуй сердцем. Не той частью, которая за него, а той, которая за твои политические взгляды.
3. Принижать свои заслуги
Если он говорит, что его никто не ценит, заслуги унижают, а он на самом деле невероятно прекрасный во всех отношениях, поддерживай, но не в ущерб себе. Быть худшей версией себя – отличный вариант для его сияния на твоем фоне, но разве это жизнь?
4. Перестать рыдать
Никто и никогда не должен запрещать тебе проявлять чувства. Неважно, что его это раздражает, важно то, что ты по этому поводу чувствуешь. И что он запоет, когда сам захочет плакать?
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5. Игнорировать насмешки его родные
Ты не должна терпеть ненависть его родителей или зависть младшей сестры. Так что или пусть занимает твою сторону (если ты точно права), либо …
6. Отдать ему свой телефон
Если он тебе не доверяет, о каких серьезных отношениях может идти речь?
7. Уйти с работы
Если ты работала, когда вы познакомились, решать это только тебе. Если нашла работу позже, можешь спросить его советы, но не слепо выполнять указание превратиться в домохозяйку, если ты этого не хочешь. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.cosmo.ru
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