Что необходимо знать тем, кто не может жить без кофе
2017-09-25 09:07
Что необходимо знать тем, кто не может жить без кофе
Бетховен каждый день варил себе кофе из 60 зерен, а Вольтер выпивал 50 чашек в день и дожил до 83 лет.
Бетховен каждый день варил себе кофе из 60 зерен, а Вольтер выпивал 50 чашек в день и дожил до 83 лет. Выходит, не так страшна кофейная зависимость, как рисуют ее противники напитка? В этой статье мы расскажем о 7 причинах выпить чашечку кофе немедленно.
Повышение мозговой активности. Не секрет, что кофе повышает внимательность, улучшает способность концентрироваться, ускоряет реакцию человека, но не в одиночку. Только кофе с сахаром способен сделать вас из маленького гения на некоторое время, потому что именно сочетание кофеина и глюкозы активизирует нужные области головного мозга. Но ни в коем случае не пейте кофе натощак: в этом случае напиток действует наоборот.
Повышение давления. Чашкой кофе можно преодолеть приступ гипотонии — пониженного артериального давления. Но тем гипотоникам, у которых от кофе учащается пульс и наблюдается тахикардия, его пить не стоит. Гипертоникам же привычка пить кофе не вредит, поскольку организм со временем приспосабливается к напитку и перестает реагировать на него повышением давления.
Укрепление иммунитета. Употребление кофе, как выяснили ученые сразу нескольких стран, снижает риск преждевременной смерти: риск тем меньше, чем больше чашек кофе в день человек выпивает. Оптимальное количество чашек — три. Это связано с тем, что кофе изменяет работу иммунной системы, делая ее активнее и здоровее, а также укрепляет печень, сердце и желудочно-кишечный тракт.
Только постарайтесь пить натуральный молотый кофе. В растворимом меньше полезных веществ, а химические добавки негативно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Избавление от головной боли. Кофеин, содержащийся в натуральном кофе, в одиночку способен победить головную боль и мигрень. Но это ни в коем случае не полноценная замена анальгетиков. Обезболивающие препараты эффективнее, потому что в них часто добавляют тот самый кофеин, который повышает действие активных веществ лекарства на 40 %.
Антистресс и антидепрессант. Избавление от стресса возможно благодаря выработке дофамина и серотонина, «провоцирующих» хорошее настроение. Всего одна чашка кофе или даже один его запах даст вам не растеряться в стрессовой ситуации. А кофеин — это один из самых распространенных стимуляторов центральной нервной системы, и именно постоянная стимуляция нервной системы удерживает нас от депрессии. Но таким эффектом обладает только кофеин в кофе — кофеин в чае, газировке или шоколаде не способен стимулировать нервы с той же силой.
Улучшение памяти. Теми же стимуляторами и нейромедиаторами, которыми кофе повышает настроение и работоспособность, он улучшает и нашу память. Конечно, распространяется это только на кратковременную память. Но это уже хорошо, поскольку вначале вся информация содержится именно кратковременной памятью и только через час при идеальных условиях наши знания «переписываются» на память долговременную.
Снижение веса. Ваши мечты становятся реальностью, ведь кофе действительно способен удержать и снизить вес. Снижен уровень гормона лептина в организме приводит к увеличению веса за счет отложения жиров, а кофеин повышает его содержание в организме. Том же кофеманы дольше набирают вес, а занятия спортом для них оказываются более эффективными.