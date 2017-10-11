Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
2017-10-11 22:06
Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Одалживать деньги и отказывать сватам.
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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 910 года город Константинополь захватили сарацины. Уже никто из местных не надеялся на спасение, но накануне 14 октября жители города собрались в храме. Люди начали молиться и к ним в окружении ангелов пришла Богородица. Она сняла со своей головы покров(отсюда и пошло название праздника – Покров Пресвятой Богородицы), чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким образом их от врагов. После этого вражеские силы отступили от стен Константинополя и город был спасен, передает Rus.Media.
В этот день мы также отмечаем День украинского казачества, который приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно указу Президента, с 2015 года 14 октября стал еще и официальным выходным в честь празднования Дня защитника Украины.
Как провести этот день? Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве.
Незамужние девушки ставят свечи и молятся перед иконой Покрова Богородицы, чтобы Господь послал им хороших женихов.
В этот же день первых холодов пекли блины, что было знаком “утепления” дома. Перед тем, как сесть за трапезу, хозяйка обходит все углы дома с приготовленным блюдом, при этом читая молитву Пресвятой Богородице.
Что нельзя делать в этот день? На Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Например, строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить.
На праздник Покрова нельзя ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера.
Празднование нужно было провести весело и ярко, чтобы весь год был таким же насыщенным. В народе с Покрова начинают играть свадьбы.
“Покрова накрывает траву листьями, землю – снегом, воду – льдом, а девушек – брачным венцом”. В украинских селах до настоящего времени придерживаются древней народной традиции играть свадьбу после Покрова. До Покрова завершался период сватовства и приготовления к свадьбам, который начинался после Успения.
Девушки, которым надоело быть незамужними, молились: “Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой”, “Мать-Покровушка, покрой Мать сыра Землю и меня молодую”.
В Карпатской Украине до Покрова возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнюю путешествие чумаки.
Для того, чтобы все члены семьи были здоровыми, на Покров старшая хозяйка брала вышитого рушника, который был над иконой Богородицы, и развешивала его над входной дверью.
В этот день каждый верующий должен обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее здоровья крепкого, помощи, поддержки и защиты, а также содействия в семейной жизни и, конечно же, любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает просителя, покрывая его непосредственно своим покровом.
14 октября девушка, которая хочет выйти замуж, должна прийти в церковь до начала праздничного богослужения, поставить свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни. Семейные пары могут прийти на праздник в храм, для того чтобы также помолиться о милости и заступничестве Матери Божией.
Накануне Покрова девушки гадали: пекли маленький ржаной хлебец и вместе с пучком льна несли в сарай, приговаривая: “Суженый мой, миленький мой, приходи сегодня к амбару, на работу посмотри, из окошка покажись”. Девушки, оставив лен и хлеб, уходили домой до рассвета, а после утренней церковной службы втайне давали съесть ржаной хлеб понравившемуся парню, а льняную нитку оставляли в его кармане. И если задуманное удавалось, то парень обязательно отвечал взаимностью.
В народном сознании Покров Пресвятой Богородицы и соединилась с первым снежным покровом земли: считается, что снег, выпавший на Покров, обладает особой силой. Если умыться им, можно приумножить красоту, сохранить молодость.
Еще один ритуал, осуществляемый на Покров, – разжигание костра, в который нельзя было класть дрова: только сухой мох. В этот день нужно наделять дарами бедных и сирот, а также окуривать дом дымом от горящих веточек яблони или вишни – для благополучия и удачи.
Считается, что на Покров нельзя занимать деньги, а еще нельзя отказывать сватам – по примете, девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не будет никем просватана.
“Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках” – такой заговір обычно говорили молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.