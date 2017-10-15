Что нельзя делать с фотографиями
2017-10-15 11:47
Что нельзя делать с фотографиями
Фотографии – мощный источник энергии. Они имеют устойчивую связь с теми предметами и лицами изображенные на них. Фотосъемка дает возможность уловить ауру человека, сохранить память о событии и человеке.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Но при неумелом обращении фото может стать источником серьезных бед. Так какую же силу таит в себе фото, и что с фотографиями делать категорически нельзя, передает Rus.Media.
Сила фотографии
Фотография тесно связана с предметами, местом и людьми которые изображены на ней. В связи с человеком на фотографии можно сравнить с биологическим материалом: волосами, кровью, частичками кожи. Фото имеет память, и хранит полную информацию о том, кто изображен на нем.
Имея на руках фото человека, можно:
Определить, жива она или мертва;
Найти его местоположение на карте;
Сглазить;
Приворожить;
Навести порчу и другую магическое действие;
Поставить защиту (в том числе родовой);
Повлиять на работу органов (заставить сердце биться чаще и тому подобное);
Снять или, наоборот, наслать болезнь.
Многие народы негативно относятся к фотографиям. Индусы запрещают незнакомцам фотографировать их домашних животных, считая, что тем самым человек, который фотографирует, может украсть плодовитость скота. В тибетских храмов фотографировать монахов практически всегда запрещено, считается, что так можно нарушить их чистую ауру.
С особой осторожностью относятся к фотографиям индейцы Южной Америки. Фотографии они не делают никогда, многие даже отказываются получать документы, на которые нужно фотография. Индейцы считают, что сфотографировав кого-то, фотограф получает над ним власть, и помимо прочего забирает часть его души.
Завладев чужой фотографией можно помочь или, наоборот, причинить тяжкий вред. Однако не любое фото пригодно для наведения магических чар.
Магическое воздействие на фотографии
Фотографию очень часто используют для наведения приворотных чар, порчи любой направленности, посыла бесов и демонов.
Использование фотографии в магических целях возможно в том случае, если она отвечает ряду требований:
На фото не присутствовали другие люди. Наличие даже двух людей на фотографии сильно смешивает энергетику. Если речь идет о целом толпе. Энергетика смешивается настолько, что даже опытный маг не может выловить нужной энергии. Только фотография, на которой изображен один человек, пригодная для магического использования.
Четко видны глаза. Туман на глазах, взгляд в сторону, эффект «красных глаз» и уж тем более вырезана или зарисованная область глаз – «убивает» энергетику фотографии. Только четкий прямой взгляд пригоден для работы над фотографией.
Фото целостно. Разрыв фотографии это всегда нарушение ее целостности, в том числе на энергетическом уровне. Взявшись за работу с таким фото, магический практик никогда не дает гарантии, что эффект от наведения чар будет таким, каким его хочет увидеть «заказчик».
Если фотография цельная, на ней изображен один человек с ровным четким взглядом – она пригодна для наведения порчи, приворота. Такие фотографии нужно бережно хранить в отдельном альбоме.
По возможности не стоит отдавать такие фото даже вторым половинкам, родственникам, в случае если к ним нет должного доверия. Если фотографию такого формата нужно повесить на стенде (например, на работе, на стенде с работниками месяца) в тот момент, когда она уже будет не нужна, следует забрать ее домой. Личные фото нельзя выпускать из внимания.
Разрушение целостности фотографии приводит к беде
Бумага, на которой печатается фотография очень прочный, и это неспроста. С давних пор известно, что разрыв фотографии и ее повреждение может нарушить целостность энергетического поля изображенных на ней людей.
Категорически запрещено совершать следующие действия:
Разрезать фотографию по линии между двумя людьми, так чтобы два человека оставались на разных частях разорванной фотографии. Это действо допустимо только при проведении ритуала на разрыв отношений. Разрезав линию между людьми можно попинать их, внести разлад в отношения. Последствия от такого воздействия могут быть самыми серьезными: братоубийство, предательство, ненависть между родственниками, невозможности сохранить семейные отношения, предательство со стороны родителей или детей. Разорванные таким образом отношения бывает сложно восстановить без обращения к ведьме или колдуну.
Вырезать глаза людей на фото. Глаза ключевая энергетическая часть фотографии. Вырезав глаза можно внести серьезные изменения в энергополе человека. Если глаза были вырезаны детьми в качестве забавы, это может ударить по здоровью человека, но незначительно. Это же действие, совершаемое умышленно в порыве гнева или злости может наслать на человека тяжкое проклятие, снять которое самостоятельно не получится. Если глаза вырезает кто-то близкий, и при этом говорит: «не хочу чтобы глаза твои на меня смотрели» – это приведет к полному разрыву отношений, тот, чей взгляд так нежелателен, может исчезнуть из жизни и больше никогда в нем не появится.
Подрисовывать цепи на руках или зарисовывать глаза. Это действо способно в прямом смысле слова сковать человека, привести к параличу. Если это сделал человек со слабой энергетикой, результат будет менее негативным – тот чье фото было испорчено, потеряет личную свободу, станет зависимым от кого-то.
Вырезать с фотографии умершего родственника. Душа умершего человека начнет страдать от этого. На энергетическом уровне это будет похоже на отречение от рода. Таким образом, виказивається неуважение, родственники говорят, что « больше не хотят знать его». Тревожить душу покойного не стоит, это грозит тем, что мертвый начнет сниться, не даст спать.
Склеивать две порванные фотографии вместе, если на одной части изображен мертвый человек, а на другой живой. Мало кто знает, но склеивание двух разных фотографий это особый ритуал приворотное. Таким способом связываются души людей, и разорвать связь в дальнейшем очень сложно, поскольку привязываются души через их ауры. Если один из соединяемых мертв, его душа начнет мучить живого. Мертвец не успокоится до тех пор, пока не заберет живого «привороженого» за собой в мир мертвых.
Все эти действия с фотографиями разрушительно сказываются на жизни людей. Именно поэтому делать это с фотографиями категорически запрещено.
Защита фотографии
В эпоху социальных сетей фотографии сложно скрыть. Никто не застрахован от того, что кто-то скачает фото и распечатает его, чтобы в дальнейшем использовать. Но и бояться фотокамеры не стоит. Достаточно поставить надежную защиту на фото.
Защита загруженной фотографии в интернет.
Защиту надо ставить на месяц, когда энергия луны молодая и гибкая, пригодна для любой магии, даже современной.
Следует открыть на ноутбуке или любом другом электронном носителе изображение, запомнить его и закрыть глаза. Представить перед собой это изображение светится белым светом. Необходимо хорошо сконцентрироваться и почувствовать свет, что исходит от этой фотографии, его тепло. Общее самочувствие должно улучшиться, на душе стать спокойно, умиротворенно. Когда это произойдет, открыть глаза и, глядя на фото сказать:
«Как белым светом льется, так защита на тебе и остается. Глаза и уста мои, белым светом пронизаны, никто из врагов повлиять не сможет, никто в глаза не глянет, уста не коснется. Любые фото в любых руках,а сил не теряй – белый свет излучай».
После этого фото можно загружать в интернет не боясь, что с ним что-то случится.
Защита распечатанной фотографии
Распечатанное фото также не защищено от использования во вред. Если какое-то фото нужно отдать чужим людям или повесить на видном месте, с которого его могут украсть, необходимо предварительно его защитить.
Для этого понадобится:
Сухая шалфей (примерно 2 столовые ложки);
Чаша с чистой водой;
Свеча синего цвета.
Фотографию нужно поместить перед собой, на нее, на ту область, где изображены глаза положить сухую шалфей. Опустить руки в чашу с водой, закрыть глаза. Мысленно представить, как из рук в воду идет черная субстанция, что накопившийся стресс, обиды, злость, грусть.
После того как придет чувство полного очищения от невзгод, открыть глаза. Чашу с водой отложить в сторону. Вытереть руки или подождать пока они высохнут естественным путем.
Сухие руки положить на фотографию прямо на шалфей, и произнести слова заговора:
«Сила света, сила Рода, сила моей защиты – вокруг соберись! Есть лик мой на меня, есть лик мой на фото, так пусть лик мой нет, так нет другого врага рука не тронет. Сила не прогнется, защита не пошатнется. Все где лик мой – под защитой,ни врагу, ни другу – никому не позволю защита разорвать. Так было, так есть и так будет век, и на века. Аминь».
Шалфей после проведения магического ритуала обязательно должен быть сожжена. А пепел от нее выброшен на первый же ветер.
Эти ритуалы помогут защитить фотографии от чужого негативного посягательства.