Что нельзя делать женщине после секса: Правила поведения после женского удовольствия
2017-09-28 14:47
Что нельзя делать женщине после секса: Правила поведения после женского удовольствия
Во время секса можно делать все, что душе угодно, однако, после него кое-чего делать не рекомендуется.
Итак, существует несколько правил о том, чего не стоит делать после секса, передает Rus.Media.
Тщательно мыться в душе
Многие представительницы прекрасного пола обожают после секса залезть в душ или ванную и драить себя мочалкой с гелем. Однако делать этого категорически нельзя. Во-первых, любые гигиенические средства высушивают естественную смазку, а во-вторых, после оргазма кожа в интимных местах становится гипер-чувствительной и после применения гелей и кремов может просто выдать вам аллергическую реакцию.
Спать в эротической белье
Обычно такое белье шьется из атласа, шелка или нейлона и после секса, когда твое тело разгорячено и может вспотеть — подобная белье может превратиться в раздражитель для кожи. В такой момент лучше спать в обычной хлопчатобумажной белье или, на худой конец, вообще без нее.
Принимать горячую ванну, особенно в джакузи
Этого действительно нельзя делать, так как после секса ваш организм на максимум открытый вредным бактериям, а горячая вода при этом разрушает защитный барьер кожи.
Пропустить посещение туалета
После секса вредные бактерии могут легко проникнуть в ваш мочевой пузырь, если вы не успеете вовремя посетить туалет (желательно в течение часа после акта). При этом стоит вытираться салфеткой для интимной гигиены, чтобы предотвратить попадание вредных микроорганизмов внутрь через микротрещины на коже.
Сразу же ложиться спать
Как бы не хотелось, но это негигиенично, таким образом можно получить раздражение от бактерий, которые нужно смывать легким душем.