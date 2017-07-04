Что негативно влияет на вашу нервную систему?
Заболевания ушей, гайморовых пазух, зубов
Если не получается «захватить» нервную систему врасплох, инфекция идет в обход. Выждав, пока человек основательно запустит заболевания ушей, гайморовых пазух, зубов, она по кровеносным путям проникает к мозговым оболочкам, вызывая гнойный менингит.
Прыщи
Банальный прыщ может стать причиной абсцесса мозга — состояния, угрожающего жизни. Поэтому, чтобы не распространять инфекцию, никогда не выдавливайте прыщи на лице, ухаживайте за кожей.
Укус насекомых
Плохие новости для ЦНС из мира насекомых. Весна, начало лета — наиболее активный период в жизни клещей, переносчиков вируса энцефалита, «прицельно» поражающего нервную систему. Отправляясь в лес, оденьтесь так, чтобы не стать легкой добычей кровососущих, или заранее защитите себя с помощью прививки.
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