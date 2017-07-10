Что не стоит наносить на лицо?
Пищевая сода
Крупинки соды напоминают частички любимого скраба для лица. Отсюда легенда, что безвредный пищевой порошок способен за пару процедур избавить от черных точек. В реальности такой ритуал может обернуться beauty-катастрофой. Вспоминаем уроки химии за седьмой класс. Ваша кожа в норме имеет рН от 4,5 до 5,5, в то время как у соды он равен 9. Не нужно быть дерматологом или лаборантом, чтобы понять – при таком сочетании эпидермальный барьер будет просто разрушен. Даже если «предусмотрительно» смешать соду со сметаной и кефиром! Подобные скрабы вызывают колоссальную потерю влаги и ускоряют процессы старения.
Лимон
В роли отрицательного героя богат витаминами и полезен со всех сторон лимон не привык выступать. Но это тот редкий случай, когда цитрус лучше пустить на цукаты. Ситуация с лимоном – противоположная соде: его pH равен 2, это означает, что он создает кислую среду. Если вы, с целью отбеливания или устранения изъянов кожи, используете «живой» лимон или его сок – с большей вероятностью кислота вызовет сильное раздражение и съест весь защитный барьер.
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Зубная паста
Пожалуйста, прекратите раз и навсегда использовать зубную пасту как средство от прыщей и пигментных пятен! Это только ухудшит ситуацию. В пасте содержится масса раздражающих кожу компонентов, которые могут привести к химическим ожогам чувствительной кожи. А если акне все-таки потускнеет и уменьшиться, на его месте постфактум могут остаться шрамы и отметины. Раствор чайного дерева на ватке сработает куда безопаснее и эффективнее.
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