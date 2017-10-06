Что на самом деле изменится после пенсионной реформы
2017-10-04 13:11
Что на самом деле изменится после пенсионной реформы
Халява закончилась.
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Принятая Верховной Радой пенсионная реформа во многом изменит привычную для многих украинцев систему, передает Rus.Media.
В частности изменились условия выхода на пенсию.
Как отмечает финансовый эксперт Алексей Кущ, сейчас основной ресурс трудового стажа — работа в времена СССР. Но он исчерпывается из объективных временных причин. С украинским стажем ситуация другая. Учитывая количество официально зарегистрированных плательщиков ЕСВ (14 млн из 24 млн трудоспособных), счастливых обладателей 35 лет трудового стажа будет не так уж и много. Начиная с 2020 г. дефицит ПФУ начнет стремительно уменьшаться и к 2025 г. Пенсионный фонд, скорее всего, заработает в профиците. Ну а к 2030-му проблема выплаты пенсий для государства исчезнет как таковая.
«Возьмем для примера год выхода на пенсию в 2018. И представим, что на пенсию выходит мужчина в возрасте 60 лет. Это будет житель Украины 1958 года рождения. Представим, что уже в 20 лет в советском прошлом он устроился на работу. В 2018 г. у такого претендента пенсии будет как минимум 13 лет советского стажа. Для набора необходимых 25 лет ему нужно показать трудовой стаж после 1991 г. продолжительностью 12 лет (из тех, что прошли уже 26 лет современной истории)», — говорит эксперт.
По его словам, даже с учетом кризиса 90-х это сделать по силам. Но в 2031 года. у такого соискателя будет ноль лет советского стажа и, следовательно, для выхода на пенсию придется предъявить трудовые достижения уже в годы независимости или ждать 65 лет.
По его словам, основной месседж реформы можно описать фразой: «халява закончилась».
«Претендовать на пенсии, аргументируя это заслугами перед несуществующим государством, канувшим в Лету четверть века назад, уже не получится. Так же как и не пройдет старая добрая стратегия обычного обывателя, с одной стороны, налоги не платить, ну а от государства получить по полной: льготами, субсидиями, пенсиями, квартирами, земельными участками», — подытожил аналитик.