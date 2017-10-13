Что мужчина действительно готов простить?
2017-10-12 18:42
Что мужчина действительно готов простить?
Да, да, они тоже обижаются!
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Мужчина может простить женщине глупость
Безусловно, откровенно глупые женщины не нравятся большинству мужчин. Но бывает, что туповатые, по мнению мужа, реплики порождает не глупость женщины, а ее неосведомленность в каком-то вопросе.
Если вы вдвоем, то это еще можно вытерпеть. Но начинать обсуждение работы двигателя машины при его друзьях не надо, поскольку он будет чувствовать себя очень неловко.
Неумелая хозяйка
Конечно, если муж придет домой и вы его порадуете, что случайно разбили его школьный кубок или при стирке полиняла его любимая футболка – он в восторге не будет, но и злиться долго тоже.
Главное – извиниться, делая при этом невинное лицо. И, конечно, сказать: милый, мы завтра купим тебе футболку намного лучше, а за кубок я ночью реабілітую по полной программе.
У женщин есть и такая фишка – надевать вещи мужа, когда его нет дома.
Мужчина может простить женщине расходования денег
Конечно, если у вас финансовый кризис, а вы соблазнились на безумно дорогую белье – ожидайте скандала. Но, мужчина может и простить такое – на его взгляд это глупость в сочетании с желанием быть привлекательной.