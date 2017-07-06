Что можно и нельзя делать на Ивана Купала? Обряды и традиции
Древнее языческий праздник Ивана Купала связано с прославлением трех стихий: огня, воды и летних трав. С их помощью можно как отогнать злых духов, так и привлечь, поэтому важно совершать обряды и следовать Купальская традиция правильно. Читайте в нашем материале, можно и что нельзя делать на Ивана Купала!
Костра на Ивана Купала
Традиция жечь костры в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля уходит своими корнями в языческое прошлое и связана с летним солнцестоянием. Световой день становился все меньше, чем охотно пользовались темные силы. И чтобы отогнать разного рода демонов, люди выходили на массовые гуляния вокруг костров.
Впрочем, собирались не просто погреться, а ради соревновательных прыжков – кто прыгнет выше всех над костром, то будет счастливым. А уже над затухающим огнем, взявшись за руки, начинали прыгать влюбленные парочки. Если руки розчепляться – оставаться вместе им не суждено, а если втримаются – будут любить друг друга много лет.
Еще огонь использовали для лечения, считая, что если сжечь в купальскую ночь одежду больного человека, она вскоре выздоровеет. Ну а чтобы предоставить ночном застолью зрелищности, сельские парни поджигали бочки и с высокого берега скачивали их в воду.
традиции и обычаи на Ивана Купала
Кто прыгнет выше всех над костром, то будет счастливым
Вода на Ивана Купала
Многие купальских традиций связаны с водой . 7 июля христиане отмечают также день рождения Иоанна Предтечи , который крестил Иисуса в Иордане . Поэтому считается , что именно с этого дня купание в открытых водоемах становятся безопасными – из рек и озер изгоняется вся нечисть .
Протекція Купали над любителями поплавати і побавитися у воді триває до Ільїна дня, який відзначають 2 серпня. Крім цілющого купання, оздоровити тіло і душу здатна ранкова роса, а молодих дівчат вона зробить ще красивішими. Вмиваючись вранці, ввечері дівчата пускають по воді вінки, щоб ворожити на любов.
Ивана Купала обычаи
Купальская ночь – идеальное время для гадания
Травы на Ивана Купала
Главной растением в этот день считается папоротник . По легенде в купальскую ночь папоротник может зацвести на несколько секунд – человек, увидев это чудо , должна сорвать цветок и бежать прочь из леса , спасаясь от нечистой силы . Я сли убежать от злых духов удастся , то такой счастливчик научиться понимать язык растений и животных , а также сможет легко находить любые сокровища .
Ивана Купала традиции
По легенде в купальскую ночь папортоник может зацвести на несколько секунд – человек, увидев это чудо, должна сорвать цветок и бежать прочь из леса, спасаясь от нечистой силы.
Что нельзя делать на Ивана Купала?
На Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать.
Кроме сна, есть и другие запреты. В ночь с 6 на 7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.
Чтобы семья не оскудела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать. А если человек найдет на дороге деньги – даже большую сумму – ей ни в коем случае нельзя их брать.
Женщинам нельзя отметить Ивана Купала и не побывать у вечернего костра – так делают только ведьмы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым