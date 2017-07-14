Что можно есть на диете Дюкана?
Чистые белки:
Постное мясо
Говяжья вырезка, филе, постная ветчина, постная кошерная говядина, отбивные из свиной вырезки, ростбиф, свиная корейка жареная, нежирный бекон, соевый бекон, телячьи отбивные, тушеная телятина, оленина.
Птица
Курица, куриная печень, мясо бройлерных кур, мясо индейки, куриные сосиски с низким содержанием жира, стейк страуса, перепела, мясо цесарок, диких уток.
Рыба
Арктический голец, сом, треска, камбала, окунь, пикша, палтус, сельдь, скумбрия, корифена, морской черт, оранжевый австралийский ерш, окунь, красный окунь, морской окунь, лосось или копченый лосось, сардины свежие или консервированные в собственном соку, акула , морской язык, сурими, меч, тилапія, форель, тунец свежий или консервированный в собственном соку.
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Моллюски
Моллюски, крабы, раки, омары, мидии, осьминоги, устрицы, гребешки, креветки, кальмары.
Вегетарианские продукты
Сейтан (вегетарианское мясо), соевые продукты и вегетарианские гамбургеры, темпе (продукт из соевых бобов), тофу.
Обезжиренные молочные продукты
Обезжиренные сыр, молоко, йогурт, нежирные сметана и сыр.
Яйца
Куриные, перепелиные, утиные.
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