Что может стать причиной импотенции у мужчин?

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Импотенция у мужчин

1. Коронарная недостаточность

Эректильная дисфункция в возрасте до 45 лет – фактор риска коронарной недостаточности. Это состояние, при котором холестерин, тромбы или соединительная ткань сужают просвет коронарных артерий. В результате кровь не поступает к сердцу в нужном объеме, развивается ишемическая болезнь сердца со всеми неприятными последствиями: аритмией, сердечной недостаточностью.

Как это связано с эрекцией? Внутренний слой сосудов – эндотелий – сигнализирует, когда сосуды должны сокращаться и расслабляться. Когда эндотелий не работает, стенки артерий не могут расслабиться. В результате сосуды, которые должны наполнять кровью половой член, не функционируют.

2. Инсульт или инфаркт

Этот пункт вытекает из предыдущего. Эректильная дисфункция – это только один из признаков сужения артерий. Если сосуды не пускают кровь в органе, то ткани этого органа из-за нехватки кровоснабжения повреждаются. Это ведет к нарушению кровотока, инсульта или инфаркта.

3. Диабет

Диабет – одна из самых опасных для потенции болезней, которая влияет и на кровообращение, и на нервную систему. Мужчины, которые страдают диабетом, в шесть раз чаще получают в нагрузку эректильную дисфункцию, чем те, у кого его нет.

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