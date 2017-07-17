Что может стать причиной импотенции у мужчин?
1. Коронарная недостаточность
Эректильная дисфункция в возрасте до 45 лет – фактор риска коронарной недостаточности. Это состояние, при котором холестерин, тромбы или соединительная ткань сужают просвет коронарных артерий. В результате кровь не поступает к сердцу в нужном объеме, развивается ишемическая болезнь сердца со всеми неприятными последствиями: аритмией, сердечной недостаточностью.
Как это связано с эрекцией? Внутренний слой сосудов – эндотелий – сигнализирует, когда сосуды должны сокращаться и расслабляться. Когда эндотелий не работает, стенки артерий не могут расслабиться. В результате сосуды, которые должны наполнять кровью половой член, не функционируют.
2. Инсульт или инфаркт
Этот пункт вытекает из предыдущего. Эректильная дисфункция – это только один из признаков сужения артерий. Если сосуды не пускают кровь в органе, то ткани этого органа из-за нехватки кровоснабжения повреждаются. Это ведет к нарушению кровотока, инсульта или инфаркта.
3. Диабет
Диабет – одна из самых опасных для потенции болезней, которая влияет и на кровообращение, и на нервную систему. Мужчины, которые страдают диабетом, в шесть раз чаще получают в нагрузку эректильную дисфункцию, чем те, у кого его нет.
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