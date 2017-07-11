Что может допомгти при заражении крови?
Врач из США Пол Марик представил новый и эффективный метод борьбы с заражением крови. Он считает, что для этого необходимо вливать внутривенно раствор витамина С.
По словам ученых, если этот способ окажется действенным, то открытие будет иметь большое практическое значение.
К этой идее Марик пришел в 2015-м году. Тогда он дежурил в реанимации одной из больниц в штате Вирджиния. К ним доставили 48-летнюю женщину, которая находилась при смерти.
“У нее не работали почки и легкие. В таких случаях нужно искать нестандартные решения”, – рассказал медик.
Тогда он вспомнил, что читал доклад специалистов из Вірджинівського университета Співдружості, в котором говорилось о лечение сепсиса внутривенным введением витамина С. Марик добавил к нему витамин B1 и кортикостероиды и ввел этот раствор пациентке. На следующее утро произошло чудо – женщина пошла на поправку. Этот метод Пол продолжил применять на больных – из 150 человек умер только один.
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