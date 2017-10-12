Что можно посадить осенью в саду. Полезные советы
2017-10-12 21:14
Что можно посадить осенью в саду. Полезные советы
Почему садовые культуры хорошо высаживать осенью?
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О том, когда лучше высаживать садовые деревья споры ведутся давно, передает Rus.Media. Некоторые садоводы утверждают, что делать это нужно только весной. А кто-то убедился, что в осенней высадки тоже есть свои преимущества. О них мы и поговорим сегодня.
Основные работы в огороде завершены. Самое время активно заняться садом. Ведь с приходом весны придется погрузиться в новые хлопоты и на него останется гораздо меньше времени, чем сейчас.
И это не единственный аргумент, почему садовые культуры хорошо высаживать осенью.
Преимущества
Еще одним бонусом является то, что именно в этот период можно купить только что выкопанные саженцы со свежими корнями, которые сразу же, не успевая пересохнуть, отправятся на новое место жительства. Нередко посадочный материал продают с плодами, которые свидетельствуют о сорте, который мы покупаем. Также именно осенью цены на молодые деревца и кустики способны приятно удивить.
Уход
Важно и то, что во время осенней посадки уход за растением ограничивается только поливом, и, чаще всего, одноразовым. Об остальном позаботится сама природа. Осень обычно на дожи не скупиться. А до устойчивых холодов корни молодых растений успевают вырасти и окрепнуть. Ведь они прекращают свой рост только, когда устанавливается температура воздуха ниже 5° С.
Особенности
Садоводы со стажем отмечают, что именно при осенней посадке корни растений быстрее регенерируются, активнее отрастают всасывающие корешки, а травмы, полученные при выкопке растения и его транспортировки, к весне успевают зажить и растение уверенно вступает в новую фазу вегетации.
Однако, отдав предпочтение осенней посадке, нужно выяснить какие культуры можно сажать в это время.
Проверены на устойчивость
– Не все садовые культуры можно сажать осенью. Этот период не лучший для персиков, абрикосов и других косточковых культур. Из слив желательно сажать только зимостойкие сорта типа Венгерка, Скороплодная, Скороспелка красная, Синий дар. Более выносливые яблони и груши, красная и черная смородина, крыжовник, жимолость.
Для осенней посадки хорошо подходят такие сорта яблонь, как Антоновка, Ранетки, Белый Налив, Ренет Симиренко, Алые паруса, Северный синап, Осенняя радость.
Среди груш можно порекомендовать такие сорта, как Велеса, Кармен, Осень Буковины, Ноябрьская, Стрыйская, Бэра, Таврическая.
Смородина, особенно черная, достаточно устойчива к холодам и другим напастям. Но и здесь можно подобрать особенно выносливые сорта. Например, Багира, Пигмей, Надежда, Селеченская-2, Нина, Добрыня, Катюша, Сильная и др. Сорта красной смородины, которые можно высаживать осенью: Рондом, Светлана, Щедрая, Огонек, Виксне, Ранняя сладкая, Первенец, Красная Андрейченко, Мармеладница, Осиповская, Голландская красная.
Холодостойкие сорта крыжовника – Юбилейный, Золотой огонек, Машенька, Инвикта, Малахит, Родник, Хиномаки.
Сорта жимолости, которые хорошо переносят заморозки – Синяя птица, Синичка, Нимфа, Голубое веретено, Бажовская.
Подготовка
Если вы уже выбрали место для нового деревца и приобрели саженец, самое время подготовить его к посадке. Опытные садоводы рекомендуют на несколько часов замочить корни саженца в растворе почвенного инсектицида, например, Актары. Таким образом мы защитим дерево от корнегризущих вредителей, таких как проволочник, майский жук и др Заодно увлажним корни.
Наш совет:
Если корневище не пересушены, достаточно погрузить его в специальную болтушку. Для ее приготовления смешивают 3 л воды, 6 граммов Актара (1,5 четирьохграмових пакетика), пару пакетиков Корневин, а также за 1 кг глины и чернозема. Этого количества хватает на 10 и даже больше саженцев.
Также нужно подготовить посадочную яму, хорошо удобрив ее. Непосредственно во время посадки растения рекомендуется использовать калийно-фосфорные удобрения. Например, можно взять 200 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия, хорошо перемешать их с черноземом и заправить посадочную яму.
Если готовить место для посадки заблаговременно, можно использовать органические удобрения. Прекрасно улучшает состав почвы компост из навоза и соломы. Можно заправить посадочную яму навозом, торфом. Но подобные виды удобрений нужно вносить не позднее, чем за две недели до посадки растений.
Глубина и поддержка
Сажая дерево, нужно быть внимательным к деталям. Глубина посадки должна быть такой же, на которой деревце или кустик росли. Если посадить глубже, то растение начнет отставать в развитии. Важно, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли. Это правило не относится к кустам смородины. Их можно заглублять на 8-10см. Еще глубже можно высаживать виноград.
Корни саженца необходимо аккуратно расправить, чтобы они не загибались вверх. После посадки растение необходимо хорошо полить, даже если земля достаточно увлажнена. Это способствует хорошему сцеплению корешков с почвой, ее уплотнение и некоторое проседание.
Саженец рекомендуется подвязать к деревянному или металлическому штырю, чтобы ветер не смог расшатать неокрепшие корни.
Посадка кустов
Смородину лучше сажать осенью черенками. Выбираем хорошо освещенный участок. Почву перед посадкой желательно раскислить древесной золой (60-80г на ямку). Смородина хоть и неприхотливое растение, но к повышенной кислотности чувствительная. Сажаем черенок под наклоном 45°, заглубляя корневую шейку на 6-8см ниже уровня почвы. Присыпать рекомендуется землей, смешанной с удобрениями (можно взять 100 г суперфосфата и 30-40г сернокислого калия). Затем обильно поливаем.
Крыжовник – растение не прихотливое. Главные условия для его роста – много солнца и умеренная влага. На заболоченных низинах культура постепенно чахнет. В грунт на месте, где будет посадочная яма, рекомендуется добавить 200г суперфосфата и 300-400г костной или фосфоритной муки, хорошо перекопать. Корневую шейку саженца крыжовника заглубляем на 5-6 см ниже уровня земли. Потом кустик щедро поливаем и покрываем почву вокруг него мульчу. Подойдут для этого торф, сухая трава, листья.
Жимолость – растение, которое способно украсить любой сад. С ее помощью можно создать волшебный живую изгородь. Весной куст усыпан необычными и красивыми цветочками, оттенок которых зависит от сорта. Они не только радуют глаз, но и широко используются в народной медицине. Также полезно завести в своем саду съедобные сорта жимолости. Ведь ее ягоды обладают рядом целебных свойств. А также отлично подходят для приготовления ароматного варенья, джемов, компотов, киселей.
Жимолость отлично переносит пересадку и транспортировку. Место для растения выбираем хорошо осветленное, на котором не застаивается вода. Грунт желательно раскислить, также, как и для посадки смородины. Основание саженца заглубляем в землю на 5-7см. Щедро поливаем и мульчируем землю вокруг саженца сухой травой, торфом или перегноем.
Также осенью можно обновить малинник. Для посадки лучше выбирать средние по размеру саженцы, у которых не больше 3 вызревших стеблей. Корни растения во время посадки можно окунуть в болтушку, сделанную из коровяка и глины (составляющие берут 1:1 и разводят водой до консистенции густой сметаны). Затем высаживаем кусты на глубину около 10 см в заранее подготовленные траншеи на расстоянии 40-50 см друг от друга. Между рядами оставляем интервалы 1,5-2м. Почву перед посадкой желательно обогатить комплексными удобрениями, содержащими калий и фосфор (в соответствии с инструкцией). Молодые кустики щедро поливаем. Землю вокруг них тщательно мульчируем компостом, опилками, сухой травой или листьями.