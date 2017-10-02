2014-10-24 10:49
Что можно есть на ночь: список продуктов
Питаться вкусно и разнообразно можно без вреда для фигуры.
Вообще-то на ночь есть нельзя. Но если очень хочется – то можно! Список продуктов, которые можно есть не только после 6 вечера, но даже за час-полтора до сна.
В список вошли следующие продукты:
Кефир, нежирный творог, йогурт, ряженка нежирных видов. Эти продукты утоляют голод и вдобавок хороши для желудочно-кишечного тракта.
Каши без использования жирного молока и сахара. Если каша на воде кажется слишком постной, можно добавить в нее обезжиренное молоко, сухофрукты или фрукты.
Орехи в объеме до 40 гр. Например, употребление грецких орехов ускоряют жировой метаболизм и таким образом способствует похудению.
Куриная грудка, индейка. В отличие от других видов мяса, их переваривание занимает не более полутора часов. Но готовить их нужно без использования жира – то есть варить или запекать.
Хумус. Этот продукт не содержит холестерина, но содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. Есть хумус лучше с овощами.
Низкокалорийный сыр. Пара ломтиков сыра с низким содержанием жира в компании с овощами, считают диетологи, будет хорошим ужином на ночь.
Печеные яблоки. Они служат отличной заменой калорийным жирным мучным сладостям. К тому же в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну.
Мюсли. Их можно есть вечером при условии, что вы не заправляете мюсли жирным йогуртом или молоком и не добавляете сахар.
– На голодный желудок ложиться спать не стоит, – соглашается диетолог Лариса Буткова. – От таких “диет” многие вообще долго не могут уснуть, и поэтому утром чувствуют себя разбитыми. Поэтому ужин должен быть! Но сделайте ее по возможности легкой – в среднем 250 килокалорий будет вполне достаточно. То есть следует избегать пищи, которая содержит много жиров и углеводов, а перечисленные продукты вполне подходят для легкого и здорового ужина.