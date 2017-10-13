Что категорически нельзя делать напротив зеркал
2017-10-13 18:47
Что категорически нельзя делать напротив зеркал
Эти предметы интерьера таят в себе множество загадок и, по заверениям многих практикующих ясновидящих, является порталом в потусторонний мир. В связи с этим существует множество примет и суеверий про зеркала.
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К зеркалам во все эпохи относились с осторожностью, передает Rus.Media. Эзотерики и экстрасенсы приписывают им магические свойства, способы, как помочь, так и навредить человеку. Это зависит от того, какие именно действия человек совершает перед зеркалом.
Зеркала отражают нас без украшений. Они могут хранить память о событиях, произошедших у них. Эти предметы интерьера таят в себе множество загадок и, по заверениям многих практикующих ясновидящих, является порталом в потусторонний мир. В связи с этим существует множество примет и суеверий про зеркала.
Что нельзя делать возле зеркала
По поверьям, после наступления темноты, а особенно ночью, в зеркало лучше не смотреть. Это связано с тем, что в зеркале открывается портал в потусторонний мир, и сущности, живущие в нижнем мире, способны завладеть душой человека. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо ежедневно укреплять биополе, создавая себе защиту. В период между 12 и 3 часами ночи духи и сущности могут вытягивать из человека жизненные силы, поэтому подходить к зеркалу крайне опасно. По этой же причине не рекомендуется спать напротив зеркала.
Перед зеркалом нельзя употреблять бранные слова. Их энергетика способна навредить человеку и даже вызвать болезни. Также нельзя говорить своему отражению негативные фразы. Зеркало может отражать наши эмоции и возвращать нам весь негативный заряд. Эзотерики рекомендуют не произносить вслух собственные недостатки, не говорить о болезни, глупости, несчастьях и страданиях. Не забывайте хвалить себя и произносить приятные слова, чтобы избежать неприятностей.
Наши предки считали, что принимать пищу возле зеркала опасно. Так можно «заесть» красоту, ум, здоровье. Откажитесь от вредной привычки жевать, глядя на собственное отражение, чтобы не испытывать судьбу.
Считается, что опасно показывать зеркало малышу. У него еще не сформировано защитное биополе, поэтому ребенок наиболее подвержен влиянию потустороннего мира. Недаром наши предки избегали зеркал, если в доме появлялся ребенок. Его всячески оберегали и не позволяли увидеть собственное отражение. До пяти лет ребенок особенно уязвима, поэтому стоит оградить его от негативного влияния отражающих поверхностей, особенно во сне.
Ни в коем случае не смотритесь в зеркало в минуты апатии или депрессии. Ваши слезы отражают слабость и беззащитность, которой могут воспользоваться сущности потустороннего мира. Потоки негативной энергетики, отражаясь, влияют на человека, причиняя ему еще большие страдания и боль.
По поверьям, в зеркало нельзя смотреться нескольким людям одновременно. Поверхность отражает не только явные, но и скрытые, сокровенные мысли и чувства. Незнакомец, что отражается в зеркале, может позавидовать вашей красоте и другим качествам, забрав их, а негатив, что исходит от него, может принести вам массу неприятностей.
Наиболее опасным является треснувшее или разбитое зеркало. Если вы будете отражаться в нескольких поверхностях одновременно, то ваше отражение раздробится. То же самое происходит с энергетикой. Это может привести к негативным последствиям. Много практики оккультных наук склонны считать, что зеркало должно быть целым, без узоров и других элементов, которые могут разделить ваше отражение. Из разбитого зеркала может вырваться заряд энергетики, и если она не положительная, то вы подвергнете себя опасности.
Также очень опасно спать, отражаясь в зеркале. Во сне человек уязвим, и ваше отражение может стать причиной активного внимания потустороннего мира. К тому же зеркала могут провоцировать ночные кошмары.
Фотография собственного отражения в зеркале может создать коридор, который будет вытягивать из вас жизненные силы и даст возможность потусторонних сущностей выбраться из зазеркалья в реальный мир.
Отражение в зеркале может негативно повлиять на энергетику вашего жилища, поэтому не вешайте его напротив входной двери. Дома посещают люди с совершенно разным настроением, и чтобы они не оставили в вас частицу своего негатива, зеркало необходимо располагать так, чтобы оно отражало противоположную стену.
Опасность представляют старинные зеркала. Если вы не желаете негативных последствий, постарайтесь избегать таких зеркал.
Во время болезни не стоит находиться рядом с зеркалом. По поверьям, оно может отразить вашу болезнь и усугубить ее.
Загадка зеркала не раскрыта до сих пор. Если вы обладаете острой интуицией и при взгляде в зеркало вас что-то смущает и беспокоит, прислушайтесь к предложенным рекомендациям и защитите свою жизнь и здоровье.