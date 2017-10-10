Что же такого страшного в ѕекѕ-работах? – специалисты
2017-10-10 12:18
Что же такого страшного в ѕекѕ-работах? – специалисты
Почти как люди…
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Горизонт секс-технологий расширяется ежедневно, и одно из главных достижений промышленности в этой области – создание суперреалістичного секс-роботов вместо привычных кукол. Эти устройства (а как их назвать иначе?) Вызывают интерес у многих людей, но прежде чем потратить существенную сумму на их приобретение, стоит подумать об обратной стороне медали – нравственные последствия. У американцев на этот счет немало опасений! В Украине кстати, подобные исследования не проводились, но это вопрос времени.
Итак, 500 американцев приняли участие в опросе о том, какие подводные камни, на их взгляд, существуют в концепции секс-робота, похожего на человека:, передает Rus.Media.
26% боятся, что робот будет нещастний (довольно типичное мнение для современного человека, кстати);
24% переживают, что робот будет страдать и скучать;
18% опасаются за безопасный секс в новом ее прочтении (можно сломать управления роботом?);
10% не хотят покупать такую игрушку, чтобы не влюбиться;
еще 10% волнуются, что его могут украсть;
9% беспокоятся о чистоте и инфекциях;
3,5% странным образом считают, что робот может изменять
Некоторые ответы покажутся тебе смешными, но истории известны факты, когда человек «женился» на кукле, ну, а подхватить инфекцию при несоблюдении гигиены можно от чего угодно, в том числе от человекоподобного устройства. В то же время предположить, что искусственный интеллект может изменить одного человека с другим, — значит обладать чрезмерно развитой фантазией.
Тем не менее эти ответы показывают немалую нравственную цену, которую придется заплатить за обладание таким роботом. Также заметно, что немалый процент мужчин в принципе боится влюбиться и выявить сильные чувства. Поэтому опасаться экспансии секс-роботов, «идентичные натуральным», пока рано.