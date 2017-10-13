Что ждать знакам Зодиака в 2018 году? Тайны открывает Тамара Глоба
2017-10-13 15:42
Что ждать знакам Зодиака в 2018 году? Тайны открывает Тамара Глоба
Приоткрыть завесу будущего и узнать, что ждет знаков зодиака поможет гороскоп от Тамары Глоба на 2018 год.
Овен
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Год Собаки станет удачным для Овнов, которые пытаются что-то сделать, начать новое дело, поступить в вуз или найти работу. Изменения обязательно произойдут. В 2018 году Овны станут сдержанными, перестанут бросаться в авантюры, разбрасываться деньгами и вкладывать силы в сомнительные проекты. Под влиянием символа года они направят свою неуемную энергию в правильное русло. Путешествуйте, поездки принесут радость и расширят кругозор.
Телец
Для Тельцов 2018 год станет годом объединения под знаком семьи и этом и поможет Желтая Собака. Вам не рекомендуется забывать о родных и пренебрегать вниманием к ним. Посмотрев на близких серьезным взглядом, поймите, почему гороскоп Тамары Глоба рекомендует проводить с ними выходные и вечера? Они весь год так скучали, пока вы добивались успехов в различных сферах. И еще, звезды утверждают, что уже в начале года Тельцы получат заманчивое предложение от начальства или повышение по карьерной лестнице. Не отказывайтесь, удача на пороге.
Близнецы
Веселые и беспечные Близнецы под влиянием Желтой Собаки задумаются, стоит ли было все то, чего они добились в предыдущий период, внимания и нервов. Азартный 2017-й год изменит мудрый и целеустремленный 2018-й, поэтому для Близнецов начинается период переоценки ценностей. Год Собаки станет для них самым успешным. Оцените возможности, займитесь самообразованием и саморазвитием. У вас есть шансы изменить судьбу, заняться новым делом, которое принесет прибыль или сменить профессию.
Рак
Жизнь тех, кто родился под знаком Рака, никогда не было легкой. Возможно, поэтому представители этого знака такие закрытые люди. Но они же лучшие и верные друзья, которые заботятся о своих родных и любят детей. Год 2018-й станет для Раков сложным. Придется переехать в другой город, регион или даже страну. Для других сильным ударом станет потеря работы, неудачи в карьере или учебе. Но уверенные в себе Раки вместе с доброжелательной и настойчивой Желтой Собакой пройдут все испытания и найдут выход из любых ситуаций. Помните, даже на длинных дистанциях, собака держится уверенно.
Лев
Львы, которые привыкли быть в центре внимания и покорять всех своими умениями и красотой, в 2018 году станут еще привлекательнее. Но излишняя самоуверенность может сыграть с ними плохую шутку. В начале года они рискуют понести потери в неудачном и ненужном деле. Несмотря на то, что год Собаки сделает их владельцами не только привлекательной внешне, но и крепких зубов, зорких глаз и стальной хватки, сдерживайте эмоции и тщательно продумывать все решения.
Дева
Девы — трудоголики, а последние три года для них были тяжелыми. Приходилось бороться, отстаивая свое мнение, карабкаться по служебной лестнице, уделять внимание родным. Но Собака принесет в их жизнь радость, а представители этого знака Зодиака наконец почувствуют, как на выращенных ими деревьях появятся плоды. Собака наградит их карьерными и финансовыми радостями, судьбоносными изменениями и, обязательно, любовью. Не рассчитывайте, что год будет простым, но он будет благодарным и позволит почувствовать себя счастливее.
Весы
Вечно сомневающимся Весам в 2018 году придется еще тяжелее. Эти приятные и неконфликтные люди не вступают в спор и не переходят на сторону одной из конфликтующих. Но в год Собаки придется принимать решения, чтобы решать проблемы близких. Не беспокойтесь, Желтая Собака будет на вашей стороне, однако следите за тем, чтобы рассуждения и рассмотрения не перешли в пустой лай и огризания. Уже в начале года Весы усомнятся в правильности собственных решений еще сильнее, чем им это свойственно. Спокойнее и увереннее чувствовать себя им помогут верные друзья.
Скорпион
Часто кажется, что Скорпионы холодные и равнодушные люди. На самом деле представители этого знака обладают нежным характером, очень горячие, страстные и имеют притягуючу энергетику. Год Собаки поможет им проявить свои чувства, поэтому Скорпионы могут рассчитывать на новые отношения, любовные связи и даже брак. Еще одна характерная черта Скорпионов – упорство и умение стойко идти к своей цели. И это также поможет им покорить новые вершины, добиться побед и стать успешнее. А Желтая Собака только усилит лучшие качества Скорпионов.
Стрелец
Год Петуха был успешным, веселым и подарил Стрельцам много счастливых минут. Кроме того, представители этого знака Зодиака определились с приоритетами, от чего в жизни все пошло по правильному пути. В год Желтой Собаки оптимизма только прибавится. Радость принесут путешествия, новые впечатления и знакомства. У них появится возможность поражать, делиться своими знаниями и талантами, от чего окружающие станут еще лучше относиться к Стрельцам. В год Собаки они могут смело браться за самые невероятные проекты, и предсказания Тамары Глоба на 2018 уверяют, они реализуют их на высшем уровне.
Козерог
Предыдущий год был нестабильным для Козерогов. Они взлетали на высоту, то падали вниз, теряя результаты труда. Несмотря на то, что упрямство некоторых представителей этого знака Зодиака даст фору даже Овнам, многим Козерогам в год Петуха могло показаться, что удача покинула их дом и больше не вернется. Собака внесет долю позитива и вернет уверенность, появится стабильность и спокойствие. Козероги не будут терзать себя, они смело пойдут вперед с присущим им рвением и будут вознаграждены. Правда, для этого нужно правильно использовать накопленный позитивный и негативный опыт.
Водолей
Для Водолеев год Желтой Собаки начнется очень удачно. Все будет получаться само собой, будет хватать времени и сил на семью и работу. Увы, спокойствие закончится уже в середине года. В это время Водолеи поставят перед собой серьезную цель, захотят сделать покупку, о которой мечтали, например, купить машину или квартиру. Окунувшись с головой в работу, Водолеи рискуют потерять хорошие отношения с друзьями или членами семьи. Вторая половина года станет по-настоящему переломным, когда придется принимать важные решения. Помните, что Собака на вашей стороне, но не делайте опрометчивых поступков.
Рыбы
Для Рыб удачный год в финансовом плане. Мягкие и податливые, они не жалеют денег для родных, близких и детей. Но в год Собаки-то подскажет рыбам, что пора выбрать путь, независимый от других людей и двигаться в выбранном направлении. Не пугайтесь, в 2018 году беритесь за любое дело, и даже за несколько проектов. То, что не нужно, отсеется, а выбранное направление окажется решающим. Но на фоне разногласий с родными могут возникнуть серьезные конфликты.
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