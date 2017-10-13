Что известно про новую “дурь”, из-за которой переполошились родители киевских школьников

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 14:11

Что известно про новую “дурь”, из-за которой переполошились родители киевских школьников
Наркотик со вкусом земляники.

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Официальные органы полиции, департамент здравоохранения, департамент образования не могут прокомментировать слухи появились недавно про новый наркотик “земляника”, который так напугал родителей и якобы распространяется в школах столицы. Чиновники в один голос уверяют, что об эту “дурь” ничего не слышали.

Так что, вполне вероятно, слухи – неправда. Более того, главный токсиколог департамента здравоохранения КГГА Сергей Недашковский рассказал, что больных с передозировкой таким наркотиков в киевских больницах не было, сообщает “Rus.Media”.

Сотрудники полиции, которые специализируются на расследовании преступлений в сфере оборота наркотиков, тоже ничего не слышали про новый наркотик.

Стоит сказать, что данные о “землянику” стали распространяться 11 октября в минувшую среду.

Сообщалось, что наркотик выглядит как кристалл или же конфета, что “взрывается” во рту. Якобы по информации из соцсетей, он имеет земляничный запах и раздавался детям в школьных дворах, из-за чего родители испугались не на шутку.

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