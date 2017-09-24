Что известно о погибших в Греции украинцев
2017-09-24 13:03
Что известно о погибших в Греции украинцев
“Рисковали жизнью, чтобы оказать помощь”.
22 сентября в горном районе на северо-востоке Греции разбился частный самолет CT2K, передает Rus.Media. Среди погибших оказалась семейная пара из Украины. Позже их гибель подтвердили и в МИД Украины.
Как пишут местные СМИ, самолет типа CT2K с двумя гражданами Украины на борту взлетел в 12.37 по афинским временем с аэродрома города Александруполис и в паре с другим однотипным самолетом направился в сторону Румынии. Второй экипаж сообщил болгарским диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом, после чего начались поиски в горах по обе стороны греко-болгарской границы.
Плохие погодные условия мешали проведению поисковой операции. Обнаружить обломки самолета в горах в районе Керасьес греческой области Родопы удалось экипажа вертолета Super Puma ВВС Греции. Только около 22.00 сотрудникам пожарной службы. Комотини удалось добраться до места трагедии.
Тела погибших будут доставлены в больницу. Александруполис. Фамилии погибшей пары не называется, но уже известно, что они волонтеры и жили в городе Сарны Ровенской области.
“Погибла замечательная семья. Люди, которые не могли пройти мимо нуждающихся, которые с первых дней войны помогали армии, по первой просьбе волонтеров непременно предоставляли все необходимое, не боялись говорить правду, не жалели своего здоровья, времени и порой рисковали жизнью, чтобы оказать помощь “, – написала Александра Холодівіч в фейсбуке.
“От активистов Сарненщини, волонтеров, бойцов приносим искренние соболезнования семье погибших”, – добавила она.