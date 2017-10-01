Что изменится с 1 октября: Новые пенсии, правила начисления субсидии, повышение тарифа на газ
2017-10-01 10:11
Что изменится с 1 октября: Новые пенсии, правила начисления субсидии, повышение тарифа на газ
С 1 октября в Украине вступает в силу ряд законодательных нововведений.
Так, начинают действовать правила начисления субсидий, водители обязаны включать ближний свет, а предприниматели смогут изменить систему налогообложения, передает Rus.Media.
Ранее, напомним, вступил в силу закон, который меняет порядок коммерческого учета коммунальных услуг. Для того, чтобы не переплачивать за тепло и не оплачивать счета соседа, эксперты советуют обратить пристальное внимание на экономию ресурсов.
Что изменится с 1 октября
Вырастут тарифы на газ
С 1 октября цена реализации природного газа для потребителей повыситься. В финансовом плане «Нафтогаза Украины» цены на газ для населения повышены на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м, до 5 тыс. 873 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).
Изменятся правила определения опеки над ребенком
В Украине меняется система распределения прав опекунства над несовершеннолетними детьми. По рекомендации Европейского суда теперь Украина будет принимать решение, основываясь на начальном презумпции равенства между родителями. Кроме того, суд должен обращать внимание на психологическое состояние матери и отца, а также на их материальное обеспечение.
Ранее, в соответствии с Семейным кодексом суд при разводе родителей, ребенка традиционно отдавал матери, у которой было больше шансов на опекунство. Теперь выбирать лучшие условия для ребенка будут специализированные органы опеки.
Изменятся правила начисления субсидии на коммунальные услуги
Ранее субсидии на отопительный сезон рассчитывались с 1 октября по 30 апреля. Теперь для тех, кто пользуется индивидуальным отоплением субсидия доступна только в период с 15 октября до 15 апреля следующего года.
Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, ориентируются на решения местных органов власти о начале и окончании отопительного сезона.
Повысятся пенсии (в случае принятия Пенсионной реформы)
Одно из основных положений Пенсионной реформы – перерасчет и повышение пенсий уже с 1 октября 2017 года. До этого депутаты не успели рассмотреть нужные законы, однако норма может быть введена и задним числом.
В случае поднятия минимальной пенсии увеличение выплат коснется 5,6 миллионов украинцев:
+ 200 гривен — 1,3 млн человек
+ 200-500 гривен — 1,2 млн человек
+ 500-1000 гривен — 1,99 млн человек
+ 1000 гривен и больше — 1,1 млн человек
Водители обязаны включать ближний свет
С 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года водители авто обязаны включать ближний свет при движении за пределами населенных пунктов.
За нарушение этого правила ПДД предусмотрено наказание. За невключение огней ближнего света при начале движения или остановки — штраф 425 – 510 гривен. Если это привело к созданию аварийной обстановки, – штраф 680-850 гривен. Правда, за невключенное ближний свет при движении – предусмотрено лишь предупреждение.
Возможность изменить систему налогообложения ФЛП или ЧП
Государственная фискальная служба предусмотрела для предпринимателей возможность изменения системы налогообложения. Информация ГФС, что изменится с 1 октября:
— с общей системы налогообложения можно перейти на упрощенную (заявление надо было подать до 15 сентября). С единого налога на общую систему налогообложения в случае превышения предельного размера доходов и по другим причинам — заявление можно подать до 20 октября 2017 года.
— изменить группу единого налога при превышении предельного объема доходов можно изменить, подав заявление до 20-го октября 2017 года. В случае добровольной смены группы заявление надо было подать до 15 сентября.