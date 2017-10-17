Что изменится и чего ждать

despravda | 17.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-17 18:43

Что изменится и чего ждать
Страховая медицина по-украински.

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В Минздраве разработали новый законопроект, который предусматривает уплату конкретным медицинским учреждениям конкретные деньги за конкретные медицинские услуги, передает Rus.Media.

Чиновники уверяют: благодаря нововведениям укранци смогут получать качественное лечение.

Сегодня этот Законопроект должны рассмотреть в Верховной раде.

Что такое страховая медицина “по-украински”- смотрите дальше в видео.

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