Что говорят ученые по поводу женской косметики?
2017-09-28 21:22
Что говорят ученые по поводу женской косметики?
Помада вредна для здоровья.
Французская компания «UFC Que Choisir» провела независимое расследование, выбрала 21 случайную гигиеническую помаду на выявления наличия в нем канцерогенных веществ, иных потенциально опасных химических соединений, передает Rus.Media. Результат показал, что 10 вариантов оказались недопустимые к употреблению.
В косметической сырье было обнаружено недопустимое количество ароматического бензола, который очень быстро проникает в кожу, не зависимо от места нанесения и становится причиной кожных аллергических реакций (гиперемия, зуд и опухание), и более грозных заболеваний, как лимфобластный лейкоз. Мало кто знает, что парафин, производимый из нефти, чаще всего для доступности цены помады используется неочищенным. Технический парафин, продукт вторичной переработки сырья используется в косметике для консервации конечного продукта.
Соответственно, чем дольше срок годности, тем хуже качество помады. Фирмы с мировым именем больше заинтересованы в репутации и в качестве консервантов используют продукты пчеловодства. Воски натурального происхождения относятся к полезных веществ, способствует разглаживанию и питанию кожи. Одним из дорогих восков, который применяется в кремах и помады – канделильский воск. Его добывают с поверхности растения, относящиеся к классу молочаев, мякоть которых уже считается ядовитым, и еще одного вида кактусов.
Высокая цена главных составляющих помады заставляет фирмы переходить на их дешевые и опасные аналоги. Для изучения состава была выбрана продукция известных мировых брендов, которые якобы могут предоставить гарантию качества для своих клиентов. Исследовались гигиенические помады как женские, так и для мужчин. Однако не сообщалось, были или нет среди этих помад гипоаллергенные образцы. Компания, которая проводит независимые расследования образовалась во Франции 66 лет назад и имеет безупречную репутацию неподкупных защитников прав потребителей. Особенно их внимание привлекает большое потребление детской косметики, помад в том числе.
Они преследуют цель доказать правительству, что следует внимательнее следить за тем, кто и каким способом получает лицензии на производство косметической продукции. А так же часто и успешно выступает в роли защитников на судебных процессах, связанных с незаконной деятельностью некоторых фирм. По данным эксперимента 15-летней давности, который проводился в США, выяснилось, что женщина, которая активно использует помаду, каждый день добавляет в свой рацион соли тяжелых металлов, а они имеют свойство накапливаться в костной ткани.
Больше всего в косметике используется свинец, цинк, медь и висмут. Производители в составе по законодательству не обязаны указывать количество этих добавленных элементов, каждый из которых обладает медленной отравляющим действием. В частности оксид цинка, который в большом объеме применяют для косметики в подсушивают и обеззараживающих целях, не так безопасен, каким его представляют. Для женщин любого возраста состав косметического продукта должен быть безопасен, однако особенно важно соблюдать избирательность молодым девушкам и женщинам, которые только готовятся к материнству. Связь между генными мутациями вынашиваемого плода и использованием женщиной косметики проверена учеными во многих странах.
Речь, конечно же, идет о регулярном ее применении, поэтому многие специалисты рекомендуют беременным хотя бы временно избегать макияжа и аммиачных красок для волос. Выяснилось, что многие средства, направленные на улучшение состояния кожи, и особенно мыло имеют свойство к снижению репродуктивной функции у женщин. Скорее всего, считают медики, это связано с содержанием в мыле (даже дорогом) компонентов под названием «поверхностно-активные вещества». Об их вреде много говорят, но нашлась еще одна скрытая опасность.
Павы способны влиять на выработку женских половых гормонов яичниками, что ведет к нарушениям эндокринной функции всех желез внутренней секреции. Еще один частый компонент, эмульгатор с пометкой «SE», глицеринстеарат. Производители периодически пытаются внушить потребителям, что это полностью безвредный компонент, увлажняющий и глубоко питает кожу. На первый раз может так и показаться, однако выявлено, что регулярно используя крем и помады с таким препаратом, человек попадает от него в зависимость. Это химическое соединение обезвоживает кожу.
Перестав применять любимый крем для рук, или после длительного применения шампуня, скоро становится заметна сухость волос и кожи, методы борьбы с которыми предлагаются тоже химические. В последнее время возвращается мода на «домашние» рецепты красоты, основанные на самостоятельном приготовлении косметики в домашних условиях. В интернете легко купить основу для мыла, или натуральное масло для крема. Много косметических фирм так же заметили эту тенденцию и стали выпускать продукцию под новыми названиями, которые отражают целевую направленность покупателя. Поэтому косметологи советуют не забывать, что натуральная косметика имеет право называться только в том случае, если человек лично принимала участие в ее приготовлении.
Альтернативой может стать хоть и трудоемкий, но оправдывает себя ежедневный уход с помощью натуральных средств растительного происхождения. Психологи советуют для предупреждения «синдрома отмены» у любительниц декоративной косметики переход на коллекционирование дорогих духов.