Что есть после отравления?
Можете съесть немного куриного мяса. Если хотите, можете приготовить паровые котлеты. Также очень важно готовить легкие постные блюда, которые будут полностью усваиваться организмом и не перегрузят работу пищеварительной системы. Обратите свое внимание на различные блюда с рисом. Рисовый отвар уже давно используют в медицине при пищевых отравлениях и инфекциях.
Важно знать, что следует исключить из своего рациона в первые пару дней после отравления. Кофе, соки и кисель недопустимы. Также следует полностью исключить шоколад, газированные воды, консервы, жирную, соленую, острую, жареную пищу и алкоголь. Желательно отказаться от молочных и кисломолочных продуктов. Сырые овощи также не рекомендуется употреблять. Замените их на вареные.
Также после отравления нельзя есть фрукты. Груши, сливы и виноград полностью следует исключить. Можно употреблять цитрусовые на 3-4 день после отравления, но в очень небольшом количестве. А вот яблоки можно включить в свой рацион, но только печеные или квашеные.
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