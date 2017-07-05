Что должна знать каждая женщина про менструацию
Мы приводим интересную статистику о менструации, о которой ты даже не догадывалась!
3500 дней или 10 лет! Да, примерно столько времени в твоей жизни занимает менструация. На что бы ты могла потратить эти дни? Наверное, на отличный пляжный отдых с купанием, активные занятия спортом и примерку шикарных белоснежных платьев. Но природа решила иначе и подарила 10 лет таких иногда нелегких испытаний. Такая она, женская судьба …
К 40 мл – именно столько крови теряют представительницы прекрасного пола за один день месячных. То есть периодически каждая женщина чувствует себя донором, ведь за одну менструацию получается до 250 мл. А сколько крови теряет каждая красавица за всю жизнь? Страшно подумать: до 90 л!
450 – эта цифра показывает среднее количество менструальных циклов у современной женщины за всю жизнь. Много, не так ли? Ранее этот показатель был почти втрое меньше – 160 циклов. Причина разительных изменений проста: наши предшественницы рожали много детей и кормили своих малышей грудью, а мы, женщины XXI века, уделяем больше времени карьере, саморазвитию и зарабатыванию денег.
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7,5 лет – именно столько времени у среднестатистической женщины отбирает предменструальный синдром. Конечно, есть небольшой процент счастливиц, которые о это неприятное явление ни сном ни духом. А всем остальным девушкам и женщинам приходится терпеть резкие перепады настроения, болезненность груди, боли внизу живота и другие симптомы ПМС.
До 2 кг – именно столько набирает практически каждая женщина незадолго до месячных. Звучит угрожающе, не так ли? И этот процесс довольно трудно контролировать, ведь под влиянием гормонов мы все чаще хотим кушать. Плюс накануне менструации происходит замедление водного обмена: жидкость задерживается в организме, и это не может не отразиться на твоем весе. Есть, правда, и хорошая новость: эти килограммы чаще всего уходят сами по себе после месячных, так что не все потеряно в борьбе за красивое тело! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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